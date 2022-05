Lorena Gómez despeja las dudas sobre su supuesta crisis con René Ramos

Durante los últimos meses, Lorena Gómez y René Ramos han visto como los rumores de crisis sentimental acechan a su relación. Ellos se han encargado de acallarlos en varias ocasiones, pero no terminan de cesar. Algunos detalles siguen dando de que hablar, por lo que la cantante se ha pronunciado para despejar las dudas.

El último hecho que ha acrecentado esos rumores llegó el Día de la Madre, cuando Sergio Ramos, hermano de René, felicitó en sus redes sociales a las mujeres de su vida. En esa publicación no mencionó a la cantante, por lo que saltaron de nuevo las alarmas. Sin embargo, ya lo acallaron al día siguiente por el cumpleaños de su hijo.

Y ahora, Lorena ha hablado para los medios en la alfombra roja del concierto en homenaje a Rocío Jurado. "Se queda en rumores. Al final las redes sociales no son una máquina de la verdad. Mucha gente te dice 'no hay fotos, no hay nada'. Estamos fenomenal, estamos felices y es lo que importa", declaró la cantante para calmar otra vez esos rumores.

Ante la prensa también habló sobre la posibilidad de dar un hermano a René Jr. "Uf, de momento no. El segundo va a ser el disco ahora, que llega en camino. Dentro de poco ya pensaremos en un futuro, todavía soy muy joven. Hoy en día las mujeres podemos ser madres a la edad que queramos", dijo Lorena rechazando cualquier posibilidad de volver a pasar por el mismo proceso en poco tiempo.

La cantante y pareja de René Ramos vuelve a demostrar con sus palabras que su relación con el agente de futbolistas sigue igual de viva que siempre. Además, configura así un buen momento personal tanto en lo sentimental como profesional.