El Gobierno respira un poco más aliviado gracias al oxígeno que parece darle su socio parlamentario clave, ERC. El cese de la ya exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha valido para que los republicanos abandonen sus pretensiones de que dimita la ministra de Defensa, Margarita Robles. Eso sí, para cerrar la crisis definitivamente piden ir un paso más allá: solicitan que se celebre el encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y que se convoque una nueva reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos, estancada desde hace meses.

Así lo han asegurado fuentes de ERC, que dicen esperar que en dicho encuentro Sánchez dé las explicaciones suficientes a Aragonès, cuyo nombre apareció en el listado de personalidades del independentismo catalán que fueron investigados con orden judicial por el CNI. Esta información enfadó al president, que le trasladó el molestar en persona al propio Sánchez el pasado viernes en una breve conversación al margen del acto clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, donde coincidieron por primera vez tras conocerse las escuchas.

En ese encuentro, Sánchez aceptó verse con Aragonès. Si el segundo trasladó que era "urgente" que hablasen porque la situación era "muy grave", el presidente del Gobierno le emplazó a "resolver la situación" y a "pensar en los catalanes". Eso sí, todavía no hay fecha. Fuentes de la formación independentista confirman que no se ha cerrado aún y desde Moncloa señalan que "no hay novedad" alguna.

Tampoco desde Moncloa aseguran si sus intenciones pasan por convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo ni responden al ser preguntados sobre si el encuentro entre Sánchez y Aragonès acerca o aleja la posibilidad. Eso sí, tendrán que poner de su parte, ya que es otra de las peticiones de ERC. La ha lanzado públicamente su portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que ha explicado que "sería bueno, sobre todo, que la mesa de diálogo y negociación tenga una agenda y se pueda reunir".

El último encuentro de estas características fue en septiembre del pasado año, con un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat que terminó frustrándose. Con todo, la actitud de ERC en este sentido es otra muestra de que la relación va destensándose, pues hace tan solo dos semanas el Govern rechazaba un encuentro de estas características. "La mesa de diálogo, ahora mismo, está al margen. Ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes. No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de negociación", dijo entonces la portavoz Patrícia Plaja.

Asimismo, los republicanos también barajan, según la Agencia EFE, retirar su veto al proyecto de Ley de Seguridad Nacional que debate este jueves el Pleno del Congreso y que, entre otras cosas, pretende garantizar al Gobierno recursos de primera necesidad y estratégicos ante situaciones de crisis. Desde el PSOE confían en que este escenario termine confirmándose, toda vez que dan por hecho que el PP votará 'no' pese a que los populares todavía no se han pronunciado al respecto. "Preferimos contar siempre con que el PP vota en contra para así no llevarnos sorpresas de última hora", declaró este miércoles la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.

Unidas Podemos, optimista

El ala del Gobierno de Unidas Podemos también considera que ERC está buscando vías para desinflamar un conflicto con el Gobierno que puede terminar condicionando lo que resta de legislatura. En privado, fuentes de los republicanos llevan días planteando que, por mucho que ERC esté muy molesta con el espionaje a líderes independentistas, no puede permitirse empezar a votar en contra de iniciativas con las que están de acuerdo, como la derogación de la ley mordaza o la ley trans, solo porque las presente el Ejecutivo. Y en Unidas Podemos cunde la sensación de que los republicanos, al haber llegado a esa conclusión, están suavizando su postura.

En este sentido, fuentes del ala minoritaria del Gobierno plantean que el cese de Paz Esteban como directora del CNI puede servir a ERC como trofeo que exhibir ante su electorado en Cataluña y como muestra de que la presión a la que han sometido al Gobierno ha dado sus frutos. Los morados, no obstante, creen que a ERC le hará falta algún gesto más del Ejecutivo en materia de derechos civiles para poder centrar su mensaje en las concesiones que han arrancado.

Estos gestos, trasladan estas fuentes, podrían pasar por ejemplo por retomar la tramitación de leyes bloqueadas, como la nueva ley de secretos oficiales o la despenalización de conductas como las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos.