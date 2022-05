Mazón: "Pensava que el Consell de Puig era incapaç de resoldre els problemes, però el verdader problema és el Consell"

"Pensava que el Consell de Puig era incapaç de resoldre els problemes de la gent, que estava sent aclaparat pels problemes de la gent, però arribe a la conclusió que el problema és el Consell de Puig", ha indicat.

Mazón s'ha pronunciat així declaracions als mitjans a Les Corts, on ha comparegut en una comissió, després de conéixer la intenció de Marzà de deixar el Consell per a centrar-se en el seu partit, Més Compromís.

Ha criticat sobre els consellers que "uns fugen, uns altres conviden a anar-se'n uns altres, ahir una consellera li ensenyava la porta a una altra, el portaveu del PSPV prefereix anar-se'n a la presó a defendre a presumptes corruptes que al Partit Socialista...", ha enumerat.

En aquesta línia, ha agregat que hi ha prevista una remodelació de Govern valencià "que està anunciada però que no s'acaba de confirmar" perquè "no sabem si és que no troben gent que vullga apuntar-se a un barco que va a la deriva, que està col·lapsat i que no funciona".

Al parer de Mazón, "la llum està com està; l'atur està com està; la cistella de la compra està com està; la indústria està com està; ens llevaran l'aigua; el sistema de servicis socials està col·lapsat; la sanitat està condemnada per desprotegir els metges, hi ha vagues sanitàries i d'açò no es parla". "Només parlem del desastre de les relacions dins del Consell", ha conclòs.