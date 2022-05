Rubén Sanchez Montesinos se alimenta a base de gusanos: "Me han llamado la atención"

El concursante Rubén Sánchez Montesinos está en Supervivientes asumiendo el rol de 'parásito' en el reality, lo que supone que tiene que vivir en una playa aislado del resto de sus compañeros.

Así, tiene derecho a una dotación de comida mínima, pues es más difícil que solo pueda conseguir alimentos. Y el programa le entregó... una misteriosa bolsita.

"¿Serán cucarachas, gusanos, saltamontes? El menú puede variar", se preguntaba el novio de Enrique del Pozo.

"Son gusanos, como podéis ver, hechos a la parrilla", desvelaba finalmente tras abrir el pequeño saquito, que contenía un buen puñado de gusanos blancos como si de palomitas de maíz se tratara.

"Vamos a comerlo, proteína, vamos a probarlo", decía sin dudar Montesinos, que se los metía a la boca para degustarlos: "Tienen como un toque dulce".

Después, en las entrevistas personales, hacía su crítica gastronómica: "Todo insecto tiene proteína, me han llamado la atención y me han gustado muchísimo". "Crujientes... Joder... vivan los insectos", se reafirmaba.

"Soy de buen comer, me lo como todo", decía de sí mismo el concursante, que sobre esa pequeña comida recibida afirmaba: "No me han saciado, pero me han quitado el gusanillo, es como un snack y se engaña al estómago".