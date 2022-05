¿Te pueden cobrar una comisión por ingresar dinero en efectivo en el banco?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lleva un tiempo denunciando el cobro de comisiones bancarias por ingresos en efectivo al considerar que es una práctica abusiva por parte de las entidades. En este sentido, las organizaciones de consumidores, la ciudadanía y los tribunales se han posicionado en contra de estas comisiones consideradas indebidas.

Así, el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente que sí es abusiva esta comisión. ¿Alguna vez el banco te ha cobrado por ingresar dinero en efectivo en una cuenta corriente?

¿Es una práctica abusiva?

El Banco de España subraya que el ingreso en efectivo en una cuenta es una de las funciones propia de un contrato y una de las prácticas más frecuentes. Este servicio se retribuye "a través de la comisión de mantenimiento, por lo que en principio el Banco de España considera improcedente el cobro de cualquier otra comisión", destaca la OCU.

No obstante, la institución no es del todo clara al respecto, ni contundente. "Entiende que lo que no procede es cobrar por el ingreso en efectivo propiamente dicho, pero sí se podría cobrar, por ejemplo, si se quiere que conste el concepto del ingreso, o que aparezca el nombre del ordenante", añaden desde la organización.

Acogiéndose a esta idea, muchos bancos incorporan en sus tarifas estas comisiones por ingresos en ventanilla. Los tribunales, en cambio, sí han establecido sentencias que consideran abusivo el cobro por estos servicios.

"Ahora el Tribunal Supremo lo ha confirmado: cobrar una comisión por ingresar en efectivo en ventanilla por parte de un usuario que no sea titular constituye una práctica abusiva y, por tanto, nula", asegura la OCU.