El mayor catálogo friki (¡y con mucho orgullo!) está en ToysRus: desde Harry Potter, hasta Marvel, pasando por Star Wars y Pokémon

Todo el mundo es friki de algo y quién diga lo contrario miente. Hay quienes tienen claro que dominarán la galaxia o que poseen el anillo para dominarlos a todos. También a quienes nunca les ha llegado la carta de Hogwarts, pero sí se han hecho con todos los Pokemon de la Pokedex. Sea cuál sea tu debilidad, el catálogo que ha preparado ToysRus para el mes del orgullo friki te dejará sin palabras. Este mes se celebra, porque se acerca el Día del Orgullo Friki en España (el 25 de mayo), una fecha en la que se reivindica el valor cultural de campos como la ciencia ficción, la fantasía o el cómic. Día que se celebró por primera vez en Madrid en 2006 y, desde ese año, se ha extendido por todo el mundo.

Por cierto, el Día del Orgullo Friki nació de la mano de Germán Martínez, conocido en las redes como Señor Buebo, que creó la página oficial de Orgullo Friki hace ya 15 años. Más de una década más tarde, ecommerces como ToysRus celebran no solo este día, sino el mes entero de ¡orgullo friki! No pierdas ningún objeto de este amplio catálogo, dedicado a los amantes de Harry Potter, Star Wars, Marvel, DC, Minecraft, Fortnite, Among Us, Pokemon, Naruto, Dragon Z y ¡muchos más!

Qué la fuerza te acompañe

Tal y como dice en los créditos ToysRus: "Hace mucho tiempo, en todas las tiendas de juguetes, un grupo de valientes héroes se unieron para hacerse allí con sus mejores naves y combatir al malvado Imperio. En esas tiendas encontraron naves como el Halcón milenario, como los X Wing, y hasta la terrible Estrella de la muerte". Los héroes, los villanos y todos los personajes de una historia que ahora puedes continuar en las tiendas ToysRus y en la juguetería online, donde se recrea el universo Star Wars al completo. Y, es que, si lo tuyo es la galaxia, te sorprenderá la variedad de objetos frikis que hay. Desde disfraces para los más pequeños, hasta una máscara de Darth Vader por solo 15 euros.

Para grandes magos y 'muggles'

Pero no solo los frikis de Star Wars están representados en ToysRus, sino que también hay un rincón dedicado para todo aquel muggle que quiera dejar de serlo y esté pensando en convertirse en un gran mago. En este espacio podrás encontrar todo lo que necesites para aprender a utilizar tu magia o para revivir el universo mágico creado por J. K. Rowling, que ahora vuelve a estar en la gran pantalla.

En 20deCompras nos hemos enamorado (¡como lo harán todos los nostálgicos de la saga!) de la caja de recuerdos de Ron Weasly. Siete objetos que todo adolescente introduciría en una caja y que nos ayudará a tener presente a uno de los personajes más queridos de la saga. Desde el escudo de Gryffindor, hasta sus posters de Quidditch y cartas.

¡Por qué arañas! ¿Por qué no podíamos seguir mariposas? ToysRus

Pero, si lo que buscas es un regalo práctico para un pottérico, una mochila de solapa, como las que están ahora de moda, con los colores de Hogwarts en el interior, seguro que le encanta y le sirve para su día a día friki.

En esta mochila cabe hasta el libro de ‘Cuidado de Criaturas Mágicas’. ToysRus

¡Hazte con todos los Pokemon!

A las tiendas ToysRus acuden los entrenadores más expertos de todo el mundo para convertirse en verdaderos Maestros Pokémon. En el catálogo podrás encontrar figuras, lanzadores de combate, caja de cartas, cinturones de entrenador y ¡hasta peluches! Seas del tipo de maestro que seas, tu próximo combate no puede realizarse sin actualizar tu arsenal Pokémon.

El mejor merchandising

Pero si de algo puede estar orgulloso ToysRus es de tener el merchandising más variado en su catálogo online. Y si no, mira esta hucha de Groot tan adorable que puedes encontrar en él. En resumen, cualquier taza, póster, figura o peluche que busques de tus sagas y cómics favoritos está en ToysRus.

"Yo soy Groot" ToysRus

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.