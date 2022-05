Con Lego, el límite es la imaginación: así es la caja de bloques de construcción de casi 500 piezas que cuesta 26 euros

Jugar es el pasatiempo favorito de los más pequeños. Da igual que sea echando mano de las muñecas, de los coches o de cualquier objeto que encuentren por casa, no hay universo (¡ni historia enrevesada!) que no puedan crear con su imaginación. De hecho, los beneficios de que lo hagan son múltiples, pues trabajan la creatividad al tiempo que desarrollan la empatía o la capacidad de hablar de sus emociones. Como padres, sabiendo todo esto, ¡cómo no vamos a disfrutar viéndolos invertir sus horas entre juguetes! Es más, queremos que lo hagan más y mejor, pero, ¿cómo?

Entre las marcas de juguetes más conocidas por potenciar las capacidades de los más pequeños está Lego, pues les invita a usar la lógica y la pericia al tiempo que crean algunos de sus mundos favoritos. Pero la marca, además de los kits ya preparados en los que solo hay que seguir las instrucciones, también cuenta con packs de piezas de colores para que sean ellos (¡y nosotros!) los que den vida a todo aquello que se les ocurra. Sirva de ejemplo este, con casi 500 piezas de 35 colores, que por solo 26 euros les va a asegurar miles de tardes de diversión. ¿No crees que les va a encantar?

Este 'pack' de Lego contiene 484 piezas. Amazon

Aunque nos apasionan los sets de Lego temáticos (como los que recrean el mundo mágico de Harry Potter) ni los más pequeños ni nosotros podemos resistirnos a estos kits que ofrecen piezas básicas de la marca para que podamos construir y crear todo aquello que nos imaginemos. Este set en concreto, ofrece 484 piezas de 35 colores diferentes para que podamos poner a prueba nuestra creatividad. Además, incluye Legos especiales como neumáticos, ventanas, ojos y bases para ofrecer más posibilidades de construcción. ¡El límite lo pones tú! Vehículos, casas, animales, objetos y construcciones abstractas son solo algunas de las posibilidades. Pero, si un día estamos menos inspirados, esta propuesta incluye ideas de construcción para que nunca dejemos de crear.

Una de las ventajas de apostar por este tipo de maletines, diseñados para almacenar todas las piezas y tenerlas bajo control, es que se pueden combinar entre sí y con otros kits especiales de la firma para crear todo un universo de construcción. Está recomendado para niños a partir de 4 años, aunque los adultos también pueden encontrar en él un pasatiempo perfecto. Y, si queremos más piezas, podemos optar por el set que incluye 790 que ahora también está rebajado y cuesta menos de 44 euros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.