Decía María Montessori que “el juego es el trabajo de los niños”. Sus beneficios son innumerables: fomenta su creatividad, mejora la confianza en sí mismos, facilita el aprendizaje... Y ahora, según un reciente estudio desarrollado por neurocientíficos de la Universidad de Cardiff en colaboración con Mattel se ha descubierto, además, que el juego simbólico con muñecas activa partes del cerebro que permiten a los niños desarrollar la empatía y las habilidades de procesamiento social.

El estudio, titulado Doll play prompts social thinking and social talking: Representations of internal state language in the brain (El juego con muñecos fomenta el pensamiento y la conversación social: Representaciones del lenguaje del estado interno en el cerebro) fue publicado en 2021 en Developmental Science y desarrollado durante los dos últimos años por la doctora Sarah Gerson y sus colaboradores del Centro de Ciencias del Desarrollo Humano de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) así como por sus colaboradores del Kings College de Londres.

Durante este tiempo los investigadores han analizado la importancia de lo que los niños hablan durante el tiempo de juego y han descubierto que cuando juegan a solas con muñecos hacen un mayor uso del lenguaje para referirse a los pensamientos y las emociones de los demás, un concepto conocido como lenguaje del estado interno (ISL).

Los expertos aseguran que hablar sobre los estados internos de los demás permite a los niños practicar habilidades sociales que pueden utilizar cuando interactúan con personas en el mundo real y puede ser potencialmente beneficioso para el desarrollo emocional de los niños.

“Cuando los niños crean mundos imaginarios y juegan con muñecas, primero se expresan en voz alta y luego interiorizan los mensajes en torno a los pensamientos, las emociones y los sentimientos de los otros", afirma la doctora Sarah Gerson. "Esto puede tener efectos positivos a largo plazo en los niños, como son el estímulo de niveles más altos en el procesamiento social y emocional y el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, que pueden interiorizarse para construir y formar hábitos de por vida”.

Mayor empatía de niño, mejores padres en el futuro

Los investigadores destacan además los efectos positivos a largo plazo en los niños y niñas del desarrollo de esta empatía. Según la doctora Michele Borba, psicóloga educativa reconocida a nivel mundial, la empatía permite a los niños:

- Entender otros puntos de vista, lo que les ayuda a ser mejores colaboradores, líderes y padres.

- Fomenta las relaciones sanas y las habilidades de resolución de conflictos.

- Desarrollar la resiliencia, lo que les ayudará a recuperarse de cualquier adversidad.

Al observar a los niños participantes en el estudio (33 menores de entre cuatro y ocho años), los investigadores notaron un aumento de la actividad cerebral en la región del surco temporal posterior superior (pSTS) cuando hablaban como si sus muñecos tuvieran pensamientos y sentimientos.

Esta región está muy implicada en el desarrollo de las capacidades de procesamiento social y emocional, lo que corrobora los resultados del primer año del estudio, según los cuales, incluso cuando los niños juegan a solas con muñecas, pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales vitales como la empatía.

Para explorar la activación del cerebro mientras los niños jugaban con muñecos y con tabletas, tanto solos como con otra persona, se utilizó un equipo de espectroscopia funcional de infrarrojo cercano de última generación. Los investigadores descubrieron que jugar con muñecos provoca más ISL sobre los demás que jugar con tabletas, y que el uso de ISL sobre los demás está relacionado con una mayor activación del PSTS.

"El lenguaje interno puede indicar que un niño está pensando en los pensamientos y las emociones de otras personas mientras juega con los muñecos", afirma la doctora Gerson. "Estas habilidades son realmente importantes para interactuar y aprender de otras personas y para navegar por diversas situaciones sociales. Es fundamental para entablar y mantener amistades, así como para aprender de sus profesores y padres”.

La investigación de la Universidad de Cardiff también sugiere que a pesar de que la estimulación cognitiva y social fuera de casa fue menor durante la pandemia, el juego simbólico con muñecas ofrece a los niños la oportunidad de emular también escenas e interacciones de su vida cotidiana ya que las muñecas pueden darle una salida a lo que observan y escuchan de sus padres, profesores y amigos para entrenar sus habilidades en situaciones sociales de la vida real.

El estudio confirma además que los resultados son independientes al género, lo que revela la gran importancia del juego con muñecos para practicar las habilidades sociales tanto de niñas como de niños.