El youtuber ucraniano Anatoly Shariy cree que si España lo extradita morirá

El youtuber ucraniano Anatoly Shariy, sobre el que pesa una orden internacional de extradición que debe resolver un juez de la Audiencia Nacional antes de 40 días, ha explicado en una entrevista que si España lo extradita "será el fin" y le matarán tras torturarle.

Desde su casa de Roda de Berà (Tarragona) y junto a su esposa, Olga Bondarenko, Shariy se ha mostrado relajado y ha vaticinado que solo será extraditado si "España no es un Estado de derecho".

"Yo no he hecho nada. ¿Qué significa delito de alta traición?. Yo solo me he mostrado a favor del plurilingüismo en Ucrania", se ha defendido sobre la acusación en la que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) basa la orden de detención que ha ejecutado la Audiencia Nacional, que le ha dejado en libertad provisional por el momento y debe decidir si le envía o no a su país en un periodo máximo de 40 días.

"No es un delito criticar a tu Gobierno. Eso es algo que parece que Zelenski no quiere entender, señala Shariy, quien acusa al ejecutivo de Kiev de "utilizar esta situación de guerra tan horrible para atacar a los opositores".

Según él, ahora mismo en Ucrania "es el caos, no hay ley ni justicia".

"¿Qué es eso en mi país que puedas enviar a alguien a prisión 15 años por hablar de plurilingüismo?. ¿Está prohibido que yo tenga opinión?. No debería ser un crimen", ha reflexionado.

Critica también que diputados y "miembros del Gobierno" de Zelenski hayan hablado de "traerle a trocitos" de España a Ucrania y de "acabar" con él.

El juez le obliga mientras decide su extradición a no salir del país, algo que no le "inquieta".

"Yo no quiero huir a otro sitio. Creo que este es un Estado de derecho así que no tengo por qué tener miedo. Y si no es así, pues no quiero vivir aquí igualmente", añade.

Califica el procedimiento de extradición de "basura" y defiende que desde que empezó la guerra "a los diez minutos ya estaba en directo pidiendo ayuda para los ucranianos y diciendo que estaba en contra de la guerra y de la invasión de Ucrania de Vladímir Putin".

Asimismo, asegura que ha enviado alimentos y productos de primera necesidad y que ha usado su canal para poner en contacto a personas que piden ayuda.

La Policía Nacional le detuvo este miércoles en el municipio tarraconense de Roda de Berà y fue trasladado a la Audiencia Nacional para pasar a disposición del juez de instrucción 4, que debe decidir si acuerda la extradición.

Tras la declaración, Shariy, que tiene como abogado a Gonzalo Boye, quien ha defendido a políticos independentistas como el expresidente catalán Carles Puigdemont, quedó en libertad provisional con medidas cautelares, aunque sin fianza.

Shariy y su esposa prefieren no dar mucha información sobre si tienen seguridad privada o de los propios mossos ante las protestas en su casa de ucranianos pro Zelenski desde que empezó la guerra.

Según su esposa, "muchos ucranianos paran a Anatoly por la calle para saludarle y decirle que son seguidores", aunque también reconoce que han recibido insultos.

"Quien amenaza a mi hijo de dos años no puede llamarse ucraniano, solo es basura", dice tajante Shariy.

La detención "fue posible gracias a la estrecha cooperación del Servicio de Seguridad de Ucrania, con la Oficina del Fiscal General, socios internacionales y como resultado de una operación especial de varios niveles de los agentes del orden ucranianos", informó la agencia Ukrinform.

El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, enfatiza que esta detención es otra evidencia de que "todo traidor de Ucrania tarde o temprano recibirá un castigo merecido, es inevitable".

El servicio especial ucraniano sospecha que Shariy cometió delitos en virtud de dos artículos del Código Penal de Ucrania: el art. 111 (traición) y el 161 (violación de la igualdad de los ciudadanos según su raza, nacionalidad, creencias religiosas, discapacidad y otras causales).

Según los investigadores del SBU, el youtuber llevó a cabo actividades ilegales en detrimento de la seguridad nacional de Ucrania en el ámbito de la información: "Hay razones para creer que Shariy actuó en nombre de estructuras extranjeras".

"La evidencia de la investigación está confirmada por una serie de estudios de expertos, que establecieron que en las entrevistas y discursos de A. Shariy hay hechos de sus actividades subversivas contra Ucrania. Fue declarado sospechoso el año pasado”, precisaron en un comunicado.