Es lo que tienen los realities cuando se emiten, y se ven, a posteriori. Todo aquello que parecía un jardín de rosas, hoy puede ser solo pasto del olvido. Es lo que ha ocurrido con Khloé Kardashian en el momento en el que se grabó el último capítulo emitido de The Kardashians, en el que la empresaria está tremendamente ilusionada por haber retomado la relación con el padre de su hija True, Tristan Thompson.

Aunque a día de hoy ya ha pasado página, dejando claro que el pívot de los Chicago Bulls "no es hombre" para ella, hubo un tiempo en el que el perdón y las promesas de cambio por parte del deportista de 31 años habían conseguido que la hermana pequeña de Kim Kardashian hablara con entusiasmo de la posibilidad de estar con él otra vez. Y en esa vez, mejor que nunca.

A pesar de que había sido una reconciliación sorprendente, habida cuenta del historial de infidelidades de Tristan, Khloé confiaba en retomar una armonía familiar completa. "Ahora estamos muy bien, nos encontramos en una etapa muy buena de nuestra vida. Hemos vuelto hace poco y él ha estado acudiendo a terapia. Por su parte, ha estado haciendo un gran esfuerzo", dice en un momento dado la influencer.

Además, alaba al pívot por cómo es de detallista con la pequeña True, que cumplía hace mes y medio 4 años. "Es un padre maravilloso. A mí hija le encanta estar en su día a día con nosotros dos. Y yo adoro ver la felicidad en su rostro", afirmaba Khloé, que se sinceraba sobre lo que esperaba para el futuro (que nunca llegaría).

"Me está demostrando todo el ahínco con que está trabajando en esto. Y que somos amigos y socios en la vida. Y me encanta que no sea únicamente mera palabrería. No es que yo me crea todo lo que me dice, es que me está dando evidencias concretas. Tengo mucha fe y esperanza y optimismo en nuestro futuro", confesaba casi emocionada Khloé.

Y sin embargo, apenas unas semanas después de la grabación de dicho metraje, Tristan era denunciado por la entrenadora personal Maralee Nichols, demandando una manutención infantil para el bebé que esperaba y que se probó era del pívot. Otra infidelidad más que fue la gota que colmó el vaso del "dolor y humillación" que le había hecho pasar a Khloé durante mucho tiempo.