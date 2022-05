Ray J acusa a Kim Kardashian y Kris Jenner de hacer negocio con el 'sex tape' de él y la 'influencer'

Es difícil pensar en que algo así pudo haber pasado, porque las consecuencias bien podrían haber sido otras muy distintas, pero bien cierto es que la explosión de popularidad de Kim Kardashian se produjo tras la filtración de su vídeo íntimo sexual con sus entonces pareja, Ray J. Este, precisamente, se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, dejando entrever que, por lo que a él respecta, todo fue una estrategia de la ahora influencer y de su madre y matriarca de las Kardashian, Kris Jenner.

Los sex tapes de la empresaria y socialité están muy presentes estas semanas: se está hablando mucho de ellos en el nuevo reality de la familia, donde se ha visto a Kimberly llamando a Kanye West llorando a mares tras ver su hijo con una referencia a su vídeo sexual en un videojuego y, más tarde, fue el rapero quien compró y regaló a Kim su vídeo sexual de ella con Ray J para que no salieran a la luz nuevas imágenes explícitas.

Pero aunque los tuviera Ray J, este asegura que ni él ni su agente fueron los responsables de la filtración de ese o de cualquier otro vídeo porno casero, dado que ha salido a luz que hay otro sex tape. Explica que él no quiere quedar como "el villano" de la función, sino que es la matriarca el cerebro detrás del asunto.

"No he filtrado un vídeo sexual en mi vida. Todo ha formado siempre parte de un trato y de un acuerdo entre Kris Jenner, Kim y yo", ha confesado el cantante al Daily Mail británico y también recogido por US Weekly, dando a entender además que para él no hubiese tenido sentido esperar tanto para su filtración (se grabó en 2002 en Cabo San Lucas, ellos rompen su relación en 2003 y el sex tape ve la luz en 2007).

"[Los tres] Hemos sido socios desde el comienzo de todo esto", ha añadido Ray-J, quien afirma que Kim siempre ha tenido las imágenes en su poder y que lo de filtrarlo llegó a decírselo él en tono de broma. "Y así fue como surgió todo. Fue cuando yo le planteé la idea que ella la aceptó, habló con su madre y desde ese mismo momento ya todo el tema estuvo fuera de mis manos", ha declarado.

Esto más o menos concuerda con lo visto en los primeros episodios de The Kardashians, en los que Kim entra en pánico ante la posibilidad de que salgan nuevos vídeos (que el exmánager de Ray J, Wack 100, dijo que tenía) y en los que intercambia mensajes con el cantante, que le llega a decir que él también tiene esos vídeos.

"Ahora es cuando me doy cuenta de que esto es solo otro truco de promoción para ti: a menos que me contactes pronto, voy a llevar esto al nivel en el que la gente vea todo lo que hicimos. Y esto no es una amenaza. Tú ya lo llevaste demasiado lejos. ¡Sabes lo que hicimos! Tu madre fue quien controló todo este asunto del video sexual… ¡Fue su idea publicarla", envió en un par de mensajes.