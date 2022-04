Khloé Kardashian pasa página definitivamente: "Tristan no es hombre para mí"

Ya se sabe que está más que abierta a encontrar de nuevo el amor. Y ese de nuevo no conlleva en absoluto mirar hacia atrás. Es decir, que a Khloé Kardashian mejor no hablarle de reconciliación con Tristan Thompson, de quien ha dejado claro que ha pasado página y que para nada es el hombre de su vida.

Después del "dolor y humillación" que es para ella el historial de infidelidades del pívot de la NBA y padre de su hija True, la empresaria de 37 años ha hablado con la presentadora Robin Roberts, del programa Good Morning America de ABC, sobre su pasado y su provenir en lo que se refiere a asuntos del corazón. Y, primeramente, de Tristan.

"Sigo pensando que es un gran tío. Y un mejor padre. Pero sencillamente no es hombre para mí. Creo que, al final del día, todo el mundo aspira a sentirse feliz, dichoso. A sentirse seguro", ha explicado Khloé, que ha admitido que al principio se sentía "cien por cien segura" con el jugador de los Chicago Bulls. Pero que ya no era ni remotamente parecido.

"Me sentí muy bien por un tiempo", ha explicado, para a continuación rememorar peores episodios: "Recuerdo cuando me puso los cuernos justo antes de dar a luz a nuestra hija True y allí estaba él conmigo, todavía, en la sala de partos. Entonces, sí, pudo haber parecido extraño para el mundo, pero cuando mi hija vea mis videos caseros, esos videos serán tan puros y perfectos como puros y perfectos pude hacerlos".

Asimismo, durante la entrevista también tuvo tiempo para hablar sobre retoques estéticos, toda vez que hace poco tuvo una polémica por si se había operado o no el trasero. Lo primero que dijo es que nunca se sintió "la hermana guapa" y que, como muchas mujeres, tenía inseguridades sobre su figura. Además, comentó abiertamente su rinoplastia. "Diría que toda mi vida he querido operarme la nariz, pero está en medio de la cara y da un poco de miedo pensar en ello. Pero finalmente me animé, lo hice y, mira, me encanta", ha confesado.

En otro orden de cosas, Variety ha asegurado que en el nuevo programa de Las Kardashian aparecerá Tristan y tendrán que hablar ambos sobre la demanda de paternidad que tiene sobre él de parte de Maralee Nichols. La propia Khloé ha asegurado al medio que preferiría "no tener nunca que hablar sobre eso porque no es algo de lo que guste hablar". "Pero es parte del viaje de mi vida, así que lo veremos en el programa", ha finalizado.