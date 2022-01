"Dolor y humillación": Así es el historial de infidelidades de Tristan Thompson a Khloé Kardashian

Cuando se piensa en una relación mal avenida, tóxica y de las que, por más que lo intente, difícilmente saldrá bien es probable que vengan a la mente los nombres de Tristan Thompson y de Khloé Kardashian. Y si no es así, debería, porque son el epítome de todo lo que no hay que hacer en una pareja por culpa de los affaires, las aventuras, los escarceos amorosos y, en definitiva, las múltiples infidelidades en las que ha incurrido el pívot de los Sacramento Kings de la NBA y que han terminado con la empresaria pasando un calvario mediático y alejándose incluso de los focos y de sus redes (solo en Instagram tiene más de 209 millones de followers) durante un tiempo a pesar de ir en contra de su propio negocio.

Estas pasadas fechas navideñas ha regresado, quizá, porque ya sabía el resultado de la prueba de paternidad que le habían realizado recientemente a Thompson y que dio como resultado que él era el padre del hijo de la modelo de fitness Maralee Nichols. Fue determinante precisamente el hecho de que saliera a la luz que el baloncestista le había puesto los cuernos en la primavera de 2021 para que Khloé pusiese fin a una relación que había comenzado con el pie izquierdo cinco años antes y que, desde entonces, pocas veces había levantado cabeza.

La pareja se conoció en septiembre de 2016 a través de una cita a ciegas que organizaron unos amigos que tenían en común. La hermana de Kim Kardashian acababa de romper con otra estrella de la NBA, James Harden, y la cosa no había acabado nada bien (con Harden soltando pestes en la prensa de toda la familia Kardashian y ella atacando dichos comentarios por la vía de los tribunales). Por su parte, Thompson había roto con Jordan Craig.

El mayor problema de esos primeros meses de viajes y citas y besos bien documentados por Khloé y por los paparazzis llegó el 12 de diciembre, cuando Craig da a luz al primer hijo de Tristan, que, sí, había dejado su anterior relación cuando ella estaba embarazada. Así nació Prince Oliver, quien hace un mes cumplía cinco años.

Sin embargo, el amor fue mayor que dicho detalle y la reciente pareja no solo se mostraba de lo más cariñosa sino que toman una decisión lógica teniendo en cuenta que él es un fijo en los Cleveland Cavaliers: se mudan a vivir juntos a Ohio. Y fue un año muy feliz. Tanto, que en diciembre de 2017 anuncian que están esperando su primer bebé juntos y también primero para Khloé. Organizan a primeros del 2018 un baby shower y la felicidad es absoluta entre globos rosas.

Sin embargo, a partir de ahí todo se desmadraría. Pocos días antes del 12 de abril de 2018, fecha en la que nacería la pequeña True Thompson, salen a la luz unos vídeos en los que Tristan aparece engañando a la estrella de Keeping Up With The Kardashians con otra mujer entrando y saliendo de un hotel en Nueva York. Se ha llegado a asegurar que fue este primer escándalo el que afectó tanto a Khloé que le indujo un parto prematuro, puesto que aún quedaban unos días más antes de que naciese su primogénita.

La familia Kardashian se trasladó de Los Ángeles a Cleveland, en Ohio, para estar junto a Khloé y acompañarla en el que debía ser el momento más feliz de su vida y que se había visto empañado por la constatación, con más fotografías y vídeos, de que Tristan le había estado engañando durante su embarazo. Una tristeza que hace que la influencer decida romper con el pívot, aunque lleven a cabo el co-parenting, por lo que habrán de pasar mucho tiempo.

Y cuando llegaban los primeros rumores de reconciliación en febrero de 2019 saltó uno de los casos más dolorosos para Khloé: Tristan volvía a engañarla y, en esta ocasión, con una joven muy cercana a la familia. Jordyn Woods –modelo, mejor amiga de Kylie Jenner y conocida de toda la familia Kardashian- salió de fiesta con sus amigas y se encontró a Tristan en un club con colegas y acabaron en una fiesta en casa del baloncestista. Allí hubo besos pero, hasta donde se sabe, nada más, puesto que las versiones se contradicen.

Jordyn fue totalmente despreciada por toda la familia Kardashian (también por Kylie), con Khloé tildándola de "rompehogares". Ella concedió una entrevista admitiendo los besos, pidiendo perdón, asegurando que fue un error. Un año de tira y afloja entre ambas partes que se saldó, finalmente, con Jordyn como una joven de entonces 21 años desapareciendo del ámbito Kardashian para siempre y Khloé... volviendo con Tristan, que este próximo marzo cumple 31.

Y además llegó la pandemia, por lo que la pareja, junto a su hija, pasaron mucho tiempo juntos. Y el amor volvió a ser el que era al principio. Y volvió la ilusión. Y volvió la idea de un bebé. Otro. Con Khloé incluso abiertamente hablando de que quería ser madre nuevamente (y congelando embriones juntos). Pero en cuanto se pudo salir con mayores libertades en todo el mundo, a mediados de 2021, lo último que volvieron fueron las infidelidades.

Primero fue Sydney Chase, una joven modelo de 23 años, famosa en Instagram, TikTok y también en OnlyFans, que llegó a dar detalles sobre el miembro viril del ya nuevo jugador de los de los Boston Celtics y alegó que este le había mentido sobre su soltería. Thompson contraatacó con abogados y más o menos se apaciguaron las aguas hasta...

Las palabras de la modelo de fitness, influencer y exentrenadora personal (aunque de no Tristan) Maralee Nichols, quien sin mediar un anuncio público o polémica, desde el principio demandaba a Thompson por negar su responsabilidad paterna sobre el bebé que estaba esperando, así como le exigía una pensión alimenticia y pagar los gastos médicos de su embarazo.

A su pesar, dado que era admitir que estuvo con ella mientras aún salía con Khloé en la última oportunidad que le había concedido a la relación, explicó que sí que había estado con Maralee, pero que de ninguna manera él era el padre... Hasta el pasado lunes, que salieron a la luz los datos del test de paternidad del recién nacido y sí es el padre del pequeño.

"Hoy, los resultados de la prueba de paternidad han revelado que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo la total responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar con mucho amor a nuestro hijo", ha escrito en sus stories el jugador. "Me quiero disculpar sinceramente con todos aquellos a los que he hecho daño o he decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público", ha añadido antes de mandar un mensaje directamente a Khloé.

"Khloé, tú no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que yo te he causado. No te mereces la manera en la que te he tratado a lo largo de los años", ha finalizado. Ahora, solo queda saber si esta disculpa significará una nueva oportunidad o si Khloé pensará que hasta aquí ha llegado su relación con el pívot. Las redes no solo prefieren esta segunda opción, sino que han hecho Trending Topic mundial Jordyn Woods, exculpándola de lo sucedido, queriendo que vuelva a ser amiga de Kylie y explicando que fue una mirada machista la que hizo que recayese sobre ella todo el peso de lo sucedido cuando está visto que es Thompson quien ha cavado su propia tumba.