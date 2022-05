Nacho Palau cuenta qué acuerdo tiene con Miguel Bosé por sus hijos y por qué fue su madre a televisión con su oposición

Nacho Palau sigue contando detalles de su relación con Miguel Bosé. Una historia de amor que duró más de 5 lustros y que arrojó cuatro hijos en común.

En Supervivientes, el escultor cada vez se encuentra más cómodo y, por ejemplo, ha encontrado en Desi a uno de sus grandes apoyos.

Por eso, el concursante no ha tenido reparo en hablar de su ex y de la familia que un día formó con él, especialmente de sus hijos. "Me tocó muchas vacaciones con los niños trabajando. Volvía a casa y tenía a los cuatro niños con mi madre que no sabía qué hacer. Luego, por las tardes, a lo mejor me los llevaba con algún primete que tenían allí en el pueblo al río y liábamos unas… La putada era esa que al trabajar no podía pasar todo el tiempo que quería con ellos", relató.

Entonces, reveló un acuerdo que tiene con el cantante por sus hijos. "Y este verano estoy deseando que llegue ya, porque estas pascuas me tocaban a mí. Pero al venirme para aquí (el reality), Miguel me pidió si podían irse con él", contó.

"¿Y él también se lleva a los tuyos?", preguntaba entonces Desi. "Sí, pero porque yo me he movido…", respondía el valenciano.

"Mi madre fue a la tele y yo no quería que fuese. Ella fue porque sabía lo que me estaba constando ganarme el dinero y porque se lo ofrecieron a ella y quería echarnos una mano"

También contó por qué su madre fue a la tele a hablar de ellos dos, pese a que contaba con su oposición. "Mi madre fue a la tele y yo no quería que fuese. Ella fue porque sabía lo que me estaba constando ganarme el dinero y porque se lo ofrecieron a ella y quería echarnos una mano. Yo no quería ir a la tele, quería pasar de todo, trabajar y vivir mi vida. Lo que pasa que la vida es jodida y todo te cuesta una barbaridad. Y no es tan malo", confesó Nacho.

Hace unos días, Palau se animó a contar los primeros compases de su relación. De esta forma, desveló ante sus compañeros que conoció a Bosé cuando él tenía 19 años y el artista 37. "Me fui de casa con 19 años. He estado con él veintitantos años, he estado más con él que con mi familia", relató.

Sin embargo, luego llegó la ruptura. "Las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado... Las cosas las ves venir, pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños...", contó. Hay que recordar que la expareja tiene cuatro hijos, dos pares de mellizos, que, actualmente, viven separados, dos con Bosé y otros dos con Palau y su familia.

También habló de la familia del cantante. De Palito Dominguín, que también concursó en el reality, asegura que la vio nacer, y de Lucía Bosé, la que fuera su suegra, dijo. "Era divina, me moría con ella".