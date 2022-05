El trabajo de Marta Riesco en Telecinco, donde interviene en El programa de Ana Rosa y Ya son las 8, podría correr serio peligro.

Eso se desprende de la información que dio este miércoles Jorge Javier Vázquez acerca de la polémica que se cierne estos días sobre la reportera por haber afirmado que ha mantenido una con conversación telefónica con Rocío Carrasco.

"Me han contado que, lógicamente, desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, y la que no apareces eres tú", afirmó el presentador de Sálvame sobre el ultimátum que Marta habría recibido y que podría cambiar radicalmente su futuro profesional.

Una información que, tal y como señalan algunos medios, coincide con lo ocurrido horas antes en el plató de El programa de Ana Rosa, donde esta vez no estuvo presente la reportera, ya que, según esas mismas informaciones, sus jefes le habrían exigido que presente las pruebas que supuestamente dice que tiene.

Hace dos días, Rocío Carrasco salió al paso para defenderse de nuevas acusaciones contra ella. Esta vez, esgrimidas por Marta Riesco, actual pareja de Antonio David, que insiste en que ambas hablaron por teléfono.

"Llama ella, no llamo yo", comenzó diciendo Rocío Carrasco, dejando todo claro desde el principio. "Yo no he hablado jamás con esta chica. Es la novia digna del 'ser'. Pobrecita. A mí en el fondo me da pena. La pena y el fastidio es que yo me tenga que ver en la tesitura de defenderme de algo que es mentira".

"Yo llevo 20 años teniéndome que defender de cosas como de las que hoy voy a tener que hacer. Hoy voy a hablar. Hoy 'el ser' ha vuelto a ejercer violencia vicaria sobre mí a través de la boca de su novia. Ella no deja de retarme desde hace tiempo", sentenció la hija de 'la más grande'.