EE UU facilita información a Ucrania para ayudarle a matar a generales rusos

La Inteligencia de Estados Unidos ha facilitado información a Kiev sobre unidades militares rusas con el objetivo de ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales rusos, según han confirmado este miércoles los servicios estadounidenses al diario 'The New York Times'.

Alrededor de doce generales rusos han muerto en el frente desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, han asegurado funcionarios ucranianos, sin especificar cuántos fallecieron gracias a las indicaciones de la Inteligencia estadounidense.

Estados Unidos ha compartido con Ucrania información sobre el campo de batalla en tiempo real, como la ubicación de los cuarteles generales móviles del Ejército ruso y los movimientos de las tropas rusas en la región del Donbás, han subrayado funcionarios estadounidenses a este periódico.

Ucrania ha utilizado esta información y la ha combinado con las comunicaciones que han interceptado a los rusos.

Según un ex alto comandante del Ejército estadounidense en Europa, Frederick B. Hodges, el uso de estos dispositivos no seguros por parte de Moscú muestra "una mala disciplina, falta de experiencia, arrogancia y falta de apreciación de las capacidades ucranianas".

"No es difícil geolocalizar a alguien que habla por teléfono a escondidas", ha agregado Hodges.

Asimismo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha indicado a 'The New York Times' que no iba a comentar el informe, pero sí ha dicho que Estados Unidos proporciona "a Ucrania información e inteligencia que pueden utilizar para defenderse".