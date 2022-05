Violaciones, cadáveres abandonados, vídeos en las redes... batalla informativa entre Kiev y Moscú por el trueque de muertos y capturados

"Cálmate, mamá, todo está bien. Estoy preso en Ucrania, pero todo está bien, no te preocupes por favor". Las redes sociales se han llenado desde hace dos meses de videos de soldados rusos y ucranianos llamando a familiares para contarles que están en manos del enemigo. La situación de los combatientes en la guerra en Ucrania es un misterio, pues las cifras de prisioneros y muertos que ofrecen las partes juegan un papel propagandístico importante para vender el relato de que están ganando. El intercambio de prisioneros y la repatriación de cadáveres se usa en la guerra en Ucrania como una parte más de la guerra de la información, y en ocasiones para muchos padres la diferencia entre la vida o la muerte de sus hijos está en recibir o no la llamada de un número desconocido.

Este jueves, Ucrania y Rusia han realizado un nuevo intercambio de prisioneros, el séptimo desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. La vice primera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, ha precisado que 45 ucranianos han sido liberados, entre los que figuran 33 militares -13 oficiales y 20 soldados, cinco de ellos heridos- y 12 civiles. El último intercambio de prisioneros tuvo lugar hace más de una semana, cuando 76 personas, 60 militares, diez oficiales incluidos, y 16 civiles regresaron a suelo ucraniano.

Además, la cuestión de la repatriación de cadáveres y la forma en la que se han dejado en el campo de batalla es otra acusación que estamos viviendo en esta guerra. Desde que las tropas rusas se replegaron del frente de Kiev y se conocieron las imagen de la matanza de Bucha, Ucrania afirma tener más de 7.000 cadáveres de soldados rusos que el Kremlin no querría repatriar.

"Hay que tener mucho cuidado con la guerra de la información, porque trabaja continuamente", afirma a 20minutos el teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva-, Francisco Gan Pampols. "Es posible que Ucrania disponga de cadáveres de soldados rusos, pero que sean miles me extrañaría, porque abandonar cadáveres en el campo de batalla es una práctica muy poco frecuente", explica al ser preguntado por las cifras que ha hecho publico el Gobierno ucraniano.

Con más de 3.000 civiles muertos y 5,5 millones de refugiados huidos del país, Ucrania se ha convertido en menos de diez semanas en uno de los putos negro en el mapa de los derechos humanos. Los intentos de negociar la paz entre ambos países han fracasado y los combates, ahora centrados en el este y sur del país, siguen engrosando las cifras de un oscuro capitulo en la historia de Europa.

¿Cómo se producen estos intercambios?

Los intercambios de prisioneros y cadáveres están recogidos en el Tercer Convenio de Ginebra, por el que se deben repatriar "sin consideración del número ni de la graduación y después de haberlos puesto en condiciones de ser trasladados a los prisioneros de guerra gravemente enfermos o heridos".

Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo, explica a este medio que "hay casos en los que la repatriación no se produce, por ejemplo, porque no se los considera prisioneros de guerra o porque se los acusa de haber cometidos ilícitos de guerra o comunes".

Normalmente las entregas e intercambios de prisioneros se realizan auspiciados por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que establece una zona de intercambio, se aclaran las filiaciones de los prisioneros y los países en conflicto establecen un cupo de intercambio.

En las últimas semanas se ha solicitado intercambiar a Viktor Medvedchuk, opositor ucraniano prorruso, por dos combatientes británicos que están en manos rusas. Para Gan Pampols, "esto es más propaganda que un hecho identificable", ya que, según explica el teniente general, "normalmente es uno a uno, pero desde luego no uno por dos, ese tipo de cosas forma simplemente de la guerra de propaganda y no hay que prestarle ningún crédito.

Ruiz de la Serna afirma que "los gobiernos pueden pactar" este tipo de intercambios, "pero la convención de Ginebra se refiere a prisioneros de guerra y el señor Medvedchuk no lo es".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado se haga un intercambio del diputado prorruso por niños prisioneros de guerra ucranianos, tal y como ha propuesto el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Acusaciones de "trato inhumano" a prisioneros

En estos dos meses de conflicto, se han corroborado más de 170 casos de aparentes detenciones arbitrarias y desapariciones de funcionarios, periodistas y activistas en zonas controladas por Rusia, mientras que también hay informaciones e imágenes de prácticas de ese tipo por parte de fuerza ucranianas.

Ambos países se acusan de malos tratos a los soldados y civiles que tienen retenidos. El Gobierno ucraniano denuncia que Rusia tiene un "trato inhumano" con sus prisioneros de guerra, mientras que el Kremlin tacha los videos difundidos de militares ucranianos abusando de soldados rusos como "imágenes monstruosas".

Según Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos la ONU, se están investigando decenas de denuncias de violencia sexual e informaciones sobre malos tratos a prisioneros. "La rendición de cuentas por estas violaciones y el derecho de las víctimas a reparaciones debe asegurarse", ha afirmado Bachelet.

Rechazo a repatriar cadáveres

Sobre el supuesto caso de cadáveres de soldados que Rusia se habría negado a repatriar, el teniente general Gan cree que hay que tratar con cautela esta información: "Se podían haber enterrado temporalmente, pensando en repatriar los restos en un futuro. No descarto nada, pero me parece un poco extremo".

Sobre las posibles causas que podrían motivar esta posición de Rusia está el no reconocer el número de bajas, dentro de la lucha por el relato interno de que están ganando la guerra. No obstante, como reconoce Gan, dejar tirados en la superficie a tus propios soldados, como alega Ucrania que Rusia ha hecho, "no parece muy lógico y contravendría un espíritu que suelen tener los ejércitos".

Para Ruiz de la Serna, haber dejado tantos cadáveres propios de soldados se podría explicar "si la retirada es precipitada". El profesor reconoce no conocer las circunstancias, pero en caso de haber sido así, "esto no enerva, naturalmente, la obligación de las partes en conflicto de velar 'por que se entierre a los muertos honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, por que sus sepulturas sean respetadas, agrupadas, si es posible, de conformidad con la nacionalidad de los fallecidos, convenientemente atendidas y marcadas de modo que siempre puedan ser encontradas'", como recoge el Convenio.

Grabar prisioneros, una violación de los Convenios

Los vídeos que tan rápido han corrido por redes sociales de prisioneros asegurando que se les está tratando bien o hablando con sus familiares por videollamada son una violación de los Convenios de Ginebra.

Según, Aisling Reidy, asesora legal de la ONG Human Right Watch, "la obligación en virtud de los Convenios de Ginebra es proteger a los prisioneros de guerra de ser objeto de curiosidad pública, así como de la intimidación o la humillación".

La difusión de estas imágenes tiene un claro objetivo: demostrar que las autoridades tratan bien a los prisioneros. Por ello, en la guerra informativa que también se libra, no solo han sido las redes sociales las que han publicado estas imágenes, sino que medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de estas imágenes, por lo que HRW pide abstenerse de publicar este tipo de contenido.

La guerra mediática juega un papel esencial en cualquier guerra. Las cifras y la información son su punta de lanza y los prisioneros y los fallecidos se encuentran en medio de todo ello. Sus familiares, mientras tanto, aguardan a una llamada que, aunque sea usada con intención propagandística, les asegure que sus seres queridos siguen vivos.