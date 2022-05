Carla Barber desvela las complicaciones que sufrió en el parto de su bebé: "Traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello"

Carla Barber dio a luz el pasado lunes, 2 de mayo, en un hospital madrileño al que entró por su propio pie y acompañada de Joseph, el empresario marbellí de origen francés que es su pareja y también el padre del bebé, Bastian.

La doctora, especializada en cirugía estética, había estado informando sobre su salud durante el embarazo. Por ello, no es de extrañar que, este miércoles, haya querido seguir informando a sus seguidores sobre cómo está viviendo los primeros días en la maternidad.

"Todo va viento en popa, nuestro guerrero está estupendamente", ha señalado Barber en un nuevo post, donde ha añadido, además, algunos detalles sobre su parto, que se produjo por cesárea.

"Nuestro pequeño llegó al mundo por cesárea, traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello. La profesionalidad de mi @dr.ignaciopalomo hizo que todo saliera estupendamente. Pesó 2.850 gr y midió 51 cm.", ha comentado la expareja de Diego Matamoros.

Afortunadamente, todo salió bien. "Sentirle, escucharle y verle nada más salir fue una sensación indescriptible que jamás olvidaré", ha escrito Barber, cerrando el texto con un cariñoso mensaje sobre su experiencia: "Tenerle entre mis brazos el mayor de los regalos".

Unos días antes, la exconcursante de Supervivientes hablaba de sus preocupaciones antes del parto: "He estado hablando con mi ginecólogo porque me he preocupado un poco al estar tan tan cerquita de la FPP (Fecha Posible de Parto). Me ha dicho que esté tranquila y no me preocupe. Que me llamará en unas horas para ver cómo sigo. Que me hidrate bien (suero y agua) y esperemos a ver cómo evoluciono".

Poco después de todo esto, Barber volvió a desvelar cómo se encontraba. "De momento, no he vomitado. A pesar de que muchos estáis diciendo que Aquarius está totalmente desaconsejado según los médicos especialistas. Yo, como siempre, haciendo lo contrario", dijo, ya que había recibido diversas opiniones sobre esa bebida.

Hace un mes, Carla no pudo tener mejor celebración que una impresionante baby shower en la que no faltó detalle en el que fue "un día inolvidable" para Barber y todos los invitados.