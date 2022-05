Marta Riesco pedirá judicialmente las imágenes de la comida de Rocío Carrasco y Luis Pliego que 'Sálvame' mostró en exclusiva

La guerra entre Sálvame, con Jorge Javier a la cabeza, y el resto de programas de la cadena, llega a su etapa más cruenta. Cruce de acusaciones y polémicas, con la polémica llamada entre Marta Riesco y Rocío Carrasco en el medio. Si ya Sálvame demostró que esa llamada entre las dos nunca se produjo, ahora todo ha dado un giro un tanto desquiciante.

"Ese as del que hablaba Marta Riesco... no tiene nada", ha comenzado diciendo Kiko Hernández. "Esta mañana, Marta ha cogido el teléfono y ha llamado al restaurante de Casa Araceli (el restaurante donde tuvo lugar la comida)". Tras esas palabras, Kiko ha contado cómo ha debido ser la conversación.

"Quiero hablar con el dueño. Soy Marta Riesco y habéis sacado unos imágenes en Sálvame. Quiero las imágenes íntegras de la comida entre Rocío Carrasco y Luis Pliego. Quiero las imágenes que le habéis dado a Rocío Carrasco...", ha dramatizado Kiko Hernández. "No se las han dado y ha dicho que va a pedirlas judicialmente".

"Ella cree que aquí se han editado. No hay más imágenes. Con esto, se ha demostrado que no tienes absolutamente nada". Jorge Javier Vázquez, ante esta revelación, ha querido añadir más información. "Me he enterado de algo esta mañana".

"¿Por qué Marta está buscando ese as bajo la manga de manera tan desesperada? Porque me han contado que, lógicamente, desde su productora, le han dicho: 'hasta que no aparezcan las pruebas, la que no apareces eres tú'".