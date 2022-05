'Sálvame' desmonta la versión de Marta Riesco y muestra las imágenes de la comida entre Luis Pliego y Rocío Carrasco

Hace unos días, Marta Riesco afirmó con contundencia que había tenido una conversación con Rocío Carrasco, mientras esta tenía una comida con Luis Pliego, director de la revista Lecturas, y con Fidel Albiac. Pero, según ha ido pasando el tiempo, la reportera de Mediaset ha cambiado su versión varias veces.

Ante este 'baile de versiones', tanto Jorge Javier Vázquez como Rocío Carrasco han insistido por activa y por pasiva que esa conversación no existió. De hecho, Sálvame ha conseguido las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante donde tuvo lugar la comida para poder demostrar que Rocío nunca estuvo cerca del periodista cuando este habló con Marta Riesco.

En las imágenes se ve a Rocío, Luis Pliego y Fidel Albiac entrando en el restaurante. Más tarde, aparece Luis hablando por teléfono mientras da vueltas por el restaurante lejos de la mesa en la que se encuentra el resto de personas. Se ve cómo cuelga la llamada antes de volver a la mesa, lo que demuestra que Rocío Carrasco jamás habla directamente con Marta Riesco.

Las pruebas que desmienten la versión de Marta Riesco #yoveosalvame #APOYOROCIO3M pic.twitter.com/yVjP7OONOe — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 3, 2022

Ante las imágenes mostradas, Rocío Carrasco ha querido mandar un mensaje a la periodista: "Visto lo que hemos visto, puedo decir que yo nunca he llamado a Marta Riesco. Nunca he hablado ni directa ni indirectamente con ella. Ni por un teléfono móvil mío, ni de ninguna otra persona. Nunca le he ofertado a Marta Riesco un trabajo ni directa ni indirectamente".

Con estas imágenes, pese a tener un desfase de 15 minutos, Sálvame ha tratado de zanjar toda la polémica alrededor de la llamada, demostrando así que Marta Riesco no habría dicho toda la verdad sobre esa supuesta conversación con Rocío Carrasco.