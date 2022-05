Una vez más, Rocío Carrasco ha tenido que volver a salir al paso para defenderse de acusaciones contra ella. Esta vez, esgrimidas por Marta Riesco, actual pareja de Antonio David, que insiste en que ambas hablaron por teléfono.

"Llama ella, no llamo yo", ha comenzado diciendo Rocío Carrasco, dejando todo claro desde el principio. "Yo no he hablado jamás con esta chica. Es la novia digna del 'ser'. Pobrecita. A mí en el fondo me da pena. La pena y el fastidio es que yo me tenga que ver en la tesitura de defenderme de algo que es mentira".

"Yo llevo 20 años teniéndome que defender de cosas como de las que hoy voy a tener que hacer. Hoy voy a hablar. Hoy 'el ser' ha vuelto a ejercer violencia vicaria sobre mí a través de la boca de su novia. Ella no deja de retarme desde hace tiempo", ha sentenciado.

Rocío Carrasco: “A mí no se me ocurre ni por asomo meter a esta chica a cantar en un homenaje a mi madre. Te lo voy a demostrar Marta Riesco. Yo no tengo ningún as bajo la manga”



"Ha dicho que yo me mofo de ella, que yo la denigro. Te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas. Ha puesto en duda mi condición de víctima de violencia de género. Saca ya lo que tengas, y no llores tanto", la ha retado. "La que he llorado he sido yo cuando te he escuchado desde mi casa nombrar a mis hijos".

Rocío, que ha llevado a Sálvame las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde tuvo lugar la presunta llamada, ha seguido cargando contra Marta. "¿Cómo se me va a ocurrir pedir a esta chica que cante en un homenaje a mi madre? Ni se me pasa por la mente".