La importancia de vacunar y desparasitar a los perros ancianos: "se produce un deterioro del sistema inmunitario o inmunosenescencia"

Al igual que ocurre con las personas, la esperanza de vida de los perros se ha incrementado mucho en los últimos años, de ahí que cada vez nos encontremos con más perros ancianos, que requieren de unos cuidados especiales para afrontar y prevenir los problemas de salud derivados del envejecimiento.

En otras cosas, la vejez en un perro conlleva una mayor fragilidad en general que lo hace más propenso a padecer ciertas enfermedades, como cardiopatías, enfermedad renal o hepática, tumores o trastornos endocrinos, el envejecimiento cerebral, que les puede llevar a padecer demencia senil o alzhéimer. Una patología muy frecuente está originada por el envejecimiento cerebral. Muchos dueños, antes esta fragilidad, piensan que someter a su mascota a otros tratamientos complementarios como las vacunas o las desparasitaciones, puede hacerles daño. O incluso que, al ser más sedentario, salir menos de casa y relacionarse menos con otros perros, los riesgos de contraer enfermedades se reducen y no es necesario. Sin embargo, como nos contó Manuel Lázaro Rubio, del Centro Veterinario Mirasierra, estos cuidados son, incluso más necesarios que antes.

¿Por qué seguir vacunando a un perro anciano?

Los calendarios de vacunación de nuestras mascotas hay que mantenerlos durante toda a vida, y más en las etapas en las que su sistema inmune es más vulnerable, que son cuando es un cachorro y cuando es un perro anciano. Como apunta Manuel Lázaro, “en los animales mayores se produce un deterioro del sistema inmunitario, es lo que se denomina "inmunosenescencia", lo que conlleva una peor respuesta ante enfermedades infecciosas y una menor capacidad de responder frente a las vacunas”. Por eso hay que seguir vacunando, aunque el sistema inmune sea menos eficaz ante la vacunación, “en el caso de vacunas obligatorias, como la antirrábica, debe seguir inoculándose de la misma forma que marque la normativa”.

También debemos perder el miedo a que las vacunas les hagan daño, pues “las reacciones a las vacunas son poco frecuentes y a priori no justifican la no vacunación. Si aparece algún efecto adverso de forma puntual, se deberá estimar el riesgo/beneficio y actuar en consecuencia (cambiar de vacuna, utilizar medicación preventiva o incluso no vacunar a ese perro). En cualquier caso, debe ser el veterinario habitual, que conoce el historial sanitario del perro, quien decida en cada caso de forma individualizada”, aclara Lázaro.

Con las desparasitaciones de los perros ocurre lo mismo que con las vacunas, no hay ninguna justificación para no seguir haciéndolo, “las desparasitaciones periódicas en los perros deben seguir realizándose de la misma forma, tanto por la salud del propio perro, como especialmente por la salud de las personas, ya que muchas de estas enfermedades están consideradas como zoonosis, o enfermedades de los animales transmisibles al ser humano”. Es decir, que hay que seguir desparasitando al perro, tanto interna como externamente- durante toda su vida, pues, ya no solo pondríamos en riego su salud al no hacerlo, también la de toda la familia.

Un perro es considerado anciano a una edad u otra en función de su tamaño. Así, mientras que un can pequeño -de menos de 10 kilos- puede considerarse anciano desde los 9-11 años y vivir casi hasta los 18-20, un perro mediano o grande -de más de 11 kilos-, entraría en la vejez a los 7 u 8 años y viviría unos 10-11.

Sería a partir de su entrada en la vejez cuando deberíamos empezar a extremar sus cuidados. No porque la vejez se considere una enfermedad en sí, sino porque predispone a padecer más problemas de salud, “los animales ancianos son en general más frágiles y están expuestos a sufrir con más facilidad enfermedades. Todos los aparatos (digestivo, cardiovascular, locomotor...) fruto del desgaste por la edad, funcionan peor”.

El objetivo será, entonces, prevenir o retardar algunas enfermedades y que los años que viva, los haga con la mejor calidad de vida posible, y para conseguirlo, “es fundamental cuidar su alimentación, pues es una buena forma de prevenir y tratar enfermedades, como las de riñón e hígado si reducimos la cantidad de proteínas, y las de corazón y reducimos calorías y sodio”, aconseja Manuel. Existen productos específicos, como complementos nutricionales funcionales, que pueden resultar también de gran ayuda. También debemos mantenerlos activos físicamente.

Los chequeos geriátricos son una de las mejores herramientas a nuestra disposición, deben hacerse al menos una vez al año

Además de estos cuidados básicos, “debemos estar muy pendientes de signos que puedan indicar dolor, pues repercute en la calidad de vida; y la pérdida de aptitudes (oído, vista, movilidad...), pues puede hacerles más sensibles a accidentes. Además, pueden presentar trastornos de conducta similares al alzhéimer de las personas, lo que se denomina "síndrome de disfunción cognitiva".

Para comprobar su estado de salud general, “los chequeos geriátricos son una de las mejores herramientas a nuestra disposición, y deben hacerse como mínimo una vez al año. No hay que esperar a que nuestro perro tenga síntomas, ya que, si detectamos pronto una patología, su respuesta al tratamiento y evolución será mejor. Es normal que se le realice una analítica sanguínea, un electrocardiograma y alguna prueba de diagnóstico por imagen (radiología o ecografía) junto con la imprescindible revisión del veterinario”, aconseja Manuel Lázaro. Será en estas revisiones donde nos recuerden la importancia de seguir vacunando y desparasitando a nuestro mejor amigo.