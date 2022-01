"La rabia no es una enfermedad del pasado, sigue presente y la vacunación debería ser obligatoria en todo el territorio nacional"

La rabia parece una enfermedad de otra época, pero no lo es. Además de que sigue produciendo miles de muertes en el mundo, España, debido a su cercanía con países en los que no está erradicada, podría estar en riesgo de sufrir un brote. De hecho, en los últimos meses, han aparecido casos en Ceuta y Melilla. Javier Godino, técnico-veterinario de MSD Animal Health, nos habla, entre otras cosas, de la importancia de subir las tasas de vacunación para protegernos frente a esta enfermedad.

En España se han detectado algunos casos de rabia en los últimos meses. ¿Por qué ocurre siendo tan fácilmente prevenible con una vacuna?

La rabia es una enfermedad potencialmente mortal para personas y animales y es la responsable de la muerte a más de 55.000 personas. ¡Una cada nueve minutos!, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo los niños las principales víctimas en los países en desarrollo. Esta enfermedad está cada vez más presente en España, como estamos viendo con los casos de Ceuta y Melilla de los últimos meses o el de Toledo en 2013.

La única forma de prevenirla es la vacuna de los animales, por eso desde MSD Animal Health trabajamos para educar y concienciar sobre la importancia de la vacunación anual de las mascotas con campañas como ‘Para la rabia también hay vacuna. No + Rabia’, con un enfoque One Health. Porque la salud animal y la salud de las personas están íntimamente relacionada y, como en este caso, protegiendo a los perros mediante la vacunación frente a la rabia estamos protegiendo también a las personas.

“La rabia no es una enfermedad del pasado, sigue estando presente”

¿Hay datos de los perros que hay sin vacunar en España? Es obligatoria en casi todas las comunidades…

Desde MSD Animal Health consideramos que la vacunación de la rabia debería ser obligatoria en todo el territorio nacional, con un protocolo de vacunación uniforme en todo el país, porque todavía existen comunidades autónomas como Galicia, País Vasco y Cataluña donde la vacunación frente a la rabia no es obligatoria; o como en Asturias donde es obligatoria exclusivamente en perros potencialmente peligrosos. Esto hace que la tasa de mascotas vacunadas frente a la rabia no alcance la inmunidad de colectivo que recomienda la OMS, que es el 70%. Ni siquiera en aquellas comunidades donde es obligatorio, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana donde es de un 59,2%2; o Galicia con un 9,32% en 2013.

¿Está España en riesgo de padecer un brote?

España se encuentra en riesgo de sufrir un brote de rabia por la cercanía con zonas endémicas donde la rabia no está erradicada, por el tráfico ilegal de animales que pueden estar sin vacunar y por la baja tasa de vacunación entre las mascotas. Tenemos frontera con el norte de África, con un gran movimiento de animales y personas, las fronteras son permeables y puede suceder que aparezca un perro infectado de rabia.

El Plan de Contingencia para el control de la Rabia en Animales Domésticos en España define 4 estados de alerta, y cada una define claramente las medidas concretas a aplicar: 0 (sin casos de rabia animal), 1 (detección de un caso de rabia), 2 (aparición de casos secundarios en animales domésticos), 3 (extensión de la enfermedad en animales salvajes). Actualmente Ceuta y Melilla se encuentran en nivel 1 de alerta.

¿Qué podría suponer para la salud pública que esto se produjera?

Este nivel de alerta establece diferentes medidas que tendrán una duración de como mínimo 6 meses y cuyo objetico es tomar las acciones necesarias para identificar, aislar y controlar los casos de rabia y evitar la extensión de estos. Estas medidas por tanto se establecen para proteger la salud de las personas y también de los animales. Entre ellas se encuentran la delimitación de las áreas geográficas del brote o foco, el refuerzo de la vigilancia y medidas de control y la información al ciudadano.

“No llegar al 70% de inmunización contra la rabia no solo es un riesgo para la comunidad autónoma que decide no vacunar, también para la población del resto de España”

Se trata de una enfermedad muy grave y mortal, tanto para el animal como las personas. ¿Qué síntomas provoca?

La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso dando lugar a una sintomatología característica que finaliza en un cuadro de encefalomielitis generalmente mortal. Afecta a mascotas como perros, gatos y hurones, a otros animales domésticos como caballos, vacas, ovejas… y también a animales salvajes como el lobo, zorro, tejón, murciélagos… Se trasmite por la mordedura de un animal infectado o también por el contacto directo de su saliva con una herida. Una vez que el virus alcanza el cerebro y empiezan los primeros síntomas no tiene tratamiento.

Existen dos formas de presentación clínica: La rabia furiosa, en la que los animales pueden estar ansiosos y altamente agresivos con periodos intermitentes de depresión, tienen cambios súbitos del comportamiento…. A medida que progresa la enfermedad se produce una parálisis progresiva que conduce a la muerte. En la rabia muda o paralítica, en cambio, los animales pueden mostrarse deprimidos o inusualmente dóciles. A menudo sufrirán de parálisis que se extiende rápidamente a todo el cuerpo provocando la muerte.

Os quejáis de que no hay en España una estrategia nacional unificada contra la rabia…

A pesar de este riesgo latente por hacer frontera con zonas de riesgo, en España carecemos de una estrategia nacional unificada contra la rabia. Por eso, desde MSD Animal Health abogamos por un protocolo anual de vacunación obligatoria en España. Tal y como recuerda la OMS, la vacunación de los perros es la estrategia más beneficiosa para prevenir la rabia en el ser humano.

La vacunación de los perros es el método de elección para controlar y eliminar la rabia en el mundo. Todas las campañas que han tenido éxito en la erradicación de la enfermedad han combinado el control de las poblaciones de perros vagabundos (esterilización, fomento de adopción, identificación) y la vacunación generalizada de los perros. La realización de las campañas de vacunación pretende conseguir una cobertura de alrededor del 70% de la población canina existente en las zonas donde la rabia es endémica. No llegar a este porcentaje de inmunización no solo es un riesgo para la comunidad autónoma que decide no vacunar, sino que influye en la inmunidad de población del resto de España.

¿Qué pasa cuando se localiza un caso de rabia en España, cómo se actúa?

Ante un caso confirmado de rabia se pone en marcha el plan de contingencia3 para el control de la rabia en animales domésticos en España. Se convoca a la Comisión Técnica frente a la Rabia que evalúa el riesgo y en función de este instaura el nivel de alerta correspondiente y establece las actuaciones pertinentes que correspondan a cada nivel. Esta Comisión Técnica la componen Representantes de las CCAA implicadas en el foco, representante de Sanidad Animal, representantes de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior y representantes del Instituto de Salud Carlos III.

“La salud de las personas y la de los animales están íntimamente relacionadas. Vacunando a los perros frente a la rabia estamos protegiendo también a las personas”

Los últimos casos aparecidos en Melilla preocupan. ¿Qué cree sucederá en los próximos años?

Sin duda, debemos continuar con esta labor de educación y concienciación porque, como estamos viendo con los casos recientemente aparecidos, la rabia no es una enfermedad del pasado y sigue estando presente.

Desde MSD Animal Health estamos comprometidos con el objetivo de erradicar la rabia en 2030 participando en proyectos como Mission Rabies y Afya Sarengeti a través de distintas actividades en África y Asia. También, colaboramos, junto con la Fundación IO, en acciones de concienciación social y ayudamos, junto a la organización veterinaria sin ánimo de lucro Global Vets Aid, donando vacunas para que familias españolas en situación de vulnerabilidad puedan vacunar a sus mascotas frente a la rabia.