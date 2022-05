Más de 60.000 casas con garaje y trastero a la venta en toda España desde 30.000 euros

Comprar una vivienda no es nada fácil, pues supone todo un reto para los interesados, ya que a menudo puede suponer una búsqueda que se prolonga durante varios meses, sin éxito, por diversas razones, entre ellas, lo que esperamos encontrar en nuestro futuro hogar.

Los requisitos de los potenciales compradores difieren en cada caso. Hay quienes buscan que la residencia en la que van a vivir esté ubicada en una buena zona con todos los servicios necesarios en los alrededores, y también para los que lo primordial es tener mucho espacio.

Entre las características más buscadas en una casa de los clientes de las inmobiliarias se encuentra, sin duda, la capacidad de almacenamiento que el domicilio tenga, pues es un aspecto fundamental en las distintas dependencias, sobre todo si en ellas van a vivir niños.

El espacio que buscan, sin embargo, no tiene por qué encontrarse en el interior de la vivienda, si no en el trastero, un lugar que nos permitirá guardar muebles u accesorios que no utilicemos o que solo saquemos para ocasiones especiales.

El portal inmobiliario Idealista tiene a disposición de sus clientes más de 60.000 casas a la venta con precios que van desde los 30.000 euros en todo el territorio español que cuentan con esta ventaja. Las residencias van desde pisos y chalets hasta casas rurales.

Las viviendas, además, también ofrecen otro extra a sus compradores que supone un plus a la hora de adquirirlas: tienen garaje, por lo que aquellas personas que tengan un vehículo no tendrán que preocuparse de buscar aparcamiento cerca de su casa.