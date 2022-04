"¿Qué te crees, que soy el banco de España?"; "Mientras vivas en mi casa se hará lo que yo quiera"; "Ni pero ni pera"; "Tenemos telepatía, justo te iba a llamar ahora"... Estas son algunas de las mejores y más usadas frases de madre elegidas y enviadas por los lectores de 20minutos con motivo del Día de la Madre.

Aunque cada madre es diferente, especial y única, todas tienen algo que permite identificarlas al instante como madres que son.... ¡Las míticas frases de madre! Quién no ha escuchado alguna vez "No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia" o "La madre que te parió que he sido yo".

Pero sin duda, algunas frases destacan por encima de todas las elegidas y enviadas por los lectores de 20minutos. Es el caso del mítico "A que voy yo y lo encuentro..." en todos los formatos posibles: "Como vaya yo lo encuentro", "Está en su sitio", "¿Voy a tener que ir yo?", "Como vaya yo y lo encuentre verás", "Está ahí mismo", "Estará donde lo dejaste". Lo cierto es que cuando una madre va, el objeto perdido aparece al instante como por arte de magia.

Y es que las madres son muy sabias y en su repertorio de frases aparecen grandes consejos como "Quien tiende bien, plancha la mitad", "Si no te gusta, échale azúcar", "Abrígate que hace frío", "Eso pasa por andar descalzo", "Cuidado con las copas", "El vago trabaja dos veces".

"Es la primera vez que me siento"; "El día que falte yo"... Frases que demuestran lo mucho que las madres hacen por toda la familia de manera incansable. Y otra frase que se repite y que demuestra que no se las cuida todo lo que merecen: "Un día cojo la puerta y..."

Otras grandes frases de madre

Es que eres igual que tu padre

¿Si tus amigos se tiran por un puente tu te tiras?

Tómate el zumo rápido que se van las vitaminas

¿Te crees que me chupo el dedo?

Nunca digas de este agua no beberé

Esto no es una pensión

La boca es castigada

Menos lobos caperucita

Ya verás cuando se entere tu padre...

¿Qué te crees, que el dinero sale del grifo?