Laura Matamoros opina sobre el concurso de Kiko en 'Supervivientes 2022': "Me da un poco de... no es penilla, pero sí ternura"

Hace una semana que los nuevos concursantes de Supervivientes 2022 saltaron desde el helicóptero y, entre ellos, se encontraba Kiko Matamoros, cuya soltura en las pruebas ha llamado la atención a muchos, incluida a su hija.

Laura Matamoros ha reaparecido públicamente para el 25 aniversario de Arkofluido alcachofa de Arkopharma, donde ha posado con su tía Mar Flores. Y, allí, la prensa no ha desaprovechado la oportunidad de preguntarle qué opinaba sobre el paso de su padre en el reality, ya que ella también concursó.

"Pues mira, la verdad es que me da un poco de... no es penilla, pero sí ternura de verlo allí", ha declarado a Europa Press, curiosamente con la opinión que dio Makoke en Viva la vida. "Aunque parezca que no, ya tiene su edad y oye, me conmueve, pero había que verle en esa situación alguna vez. Además, él tenía muchas ganas. Creo que puede llegar lejos, pero es muy difícil, muy duro",

Además, la influencer ha asegurado que le dio algunos consejos: "Que sea él, que se relaje, que disfrute, que aquí va a estar todo bien, y con eso ya todo va bien. Si tienes la cabeza fuera es imposible".

La prensa también ha intentado que Laura cuente, después de los rumores de crisis, cómo está su relación con Benji, el padre de sus dos hijos. Y, aunque de forma ambigua, ha dejado caer que no están pasando por un buen momento.

"A ver, en una relación de tantos años, de casi siete años, hay muchas subidas y muchas bajadas. Ya hemos pasado por muchos momentos y estamos en un momento en el que estamos viendo", ha respondido.

Por último, también ha hablado sobre su hermano, Diego Matamoros, que recientemente tuvo un problema de salud por una enfermedad congénita y degenerativa: "Pues, gracias a Dios, la verdad es que está bastante mejor. Ahora tiene que volverse a infiltrar y ver qué tal le va funcionando, pero bien. Y con su novia, Marta Riumbau, está fenomenal".