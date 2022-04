Sigue leyendo si tienes alguna duda o pregunta sin resolver sobre el Kit Digital

Desde su implantación hace varias semanas son ya miles las personas que han solicitado acceder a las ayudas del Programa Kit Digital, una iniciativa que se enmarca dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno y que pretende promover la digitalización de pymes y autónomos y modernizar el tejido productivo español.

Y en estos días, han surgido algunas dudas que de la mano de Mireya García, Partnerships Marketing Manager de Hiberus vamos a resolver.

¿Quiénes se pueden beneficiar de las ayudas?

Estas ayudas van destinadas a todas aquellas Pymes y Micropymes de menos de 49 empleados, así como autónomos; que cumplan los requisitos mínimos que quedan recogidos en las bases reguladoras del Kit Digital, en el portal acelerapyme.

¿Qué requisitos deben cumplir para poder optar a las ayudas?

Tienen que cumplir unos requisitos básicos, similares a los de otras ayudas y subvenciones, como estar al corriente de las obligaciones tributarias, no estar en situación de crisis, no tener pendiente ninguna orden europea de recuperación, no superar el límite de ayudas minimis, ni incurrir en otras prohibiciones y, por supuesto, haber hecho el test de autodiagnóstico que acelerapyme pone a disposición de todas aquellas empresas que quieran optar a los fondos del Kit Digital para medir su nivel de madurez tecnológica.

¿Qué antigüedad mínima que debe tener el solicitante?

Las empresas que opten a las ayudas deben tener, al menos, una antigüedad mínima de 6 meses, lo que permite avalar la actividad económica que desarrollan y las mejoras tecnológicas que necesitan para su negocio a través de estos fondos.

¿Cuál es el importe máximo de ayuda por beneficiario?

Estas ayudas, que en total ascienden a 3.067 millones de euros, tienen una partida asignada para cada segmento de empresas. Aquellas beneficiarias del segmento 1, entre 10 y 49 empleados, podrán optar a un bono máximo de 12.000 euros; las empresas comprendidas en el segmento 2, entre 3 y 9 empleados, pueden optar a un bono máximo de 6.000 euros. Y por último, las que pertenecen al tercer segmento de entre 0 y 2 empleados, a un máximo de 2.000 euros.

¿Son compatibles estas ayudas con otras?

No lo son con aquellas que cubran el mismo coste, independientemente de que sean de índole pública o privada o de cualquier Administración Española.

¿Podría destinarse la ayuda para sustituir soluciones ya implantadas?

Siempre que suponga una mejora funcional debidamente justificada si se podrán destinar. Pero se deberá detallar de forma concreta lo que se ha implantado, y para cada categoría se exigen unos mínimos que permitan a la administración comprobarlo, como por ejemplo: capturas de pantalla de la solución antigua o enlaces, etc...

¿Es necesario disponer de certificado electrónico/digital?

Sí. Es un requisito obligatorio e indispensable para acceder a estas ayudas. Aunque sí aquellos beneficiarios que se presenten a las ayudas del Kit Digital no dispusieran de ella, pueden hacer uso de la figura del representante legal o un representante voluntario.

¿Qué plazo hay para presentar las solicitudes?

Actualmente solo se encuentra abierto el plazo de presentación para ser beneficiario a todas aquellas empresas que cumplan los requisitos del Segmento 1, desde el 15 de marzo, y durante 6 meses salvo que se agoten antes los 500 millones de euros destinados para ellos. Se prevé que en junio se abra el segmento 2 y a partir de septiembre el 3, pero no hay confirmación oficial por parte de acelerapyme ni Red.es a día de hoy.

