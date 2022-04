Alejandro Reyes: ​"Pepe Navarro me repugna, me da vergüenza ser su hijo"

Después de los últimos acontecimientos en forma de entrevistas, tanto de su madre, Ivonne Reyes, como de su padre -al menos reconocida judicialmente-, Pepe Navarro, Alejandro Reyes ha decidido dar un paso y ser él quien hable de su situación.

Harto de los desprecios que este dirige el comunicador hacia su madre en sus intervenciones públicas, Alejandro defiende a la venezolana en una exclusiva en la revista Lecturas. "Pepe me está utilizando para atacarla y humillarla", dice tajante.

"Pepe Navarro me repugna", asegura. "Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos", son las palabras de un dolido Alejandro.

Además, desvela un episodio de cuando solo era un niño. "Con 14 años escribí a Pepe Navarro. Me contestó a los dos o tres meses. Dijo que me recogería del cole. Llegó el día y no apareció".

Sobre el test de ADN, Alejandro sigue la misma línea que su madre. "No voy a repetir el test de ADN en un centro privado. Sí en el Centro de Toxicología. No me fío de Pepe", dice rotundo.