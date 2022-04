La discusión entre Ainhoa Cantalapiedra y Charo Vega tras su "error" en las nominaciones de 'Supervivientes'

Varios días después, las primeras nominaciones de Supervivientes 2022 siguen trayendo cola. Telecinco emitió este martes 26 de abril Supervivientes: última hora, un resumen sobre los hechos acontecidos en el reality desde la gala del domingo.

En él se pudo ver la discusión que hubo entre Ainhoa Cantalapiedra y Charo Vega después de que esta se confundiera, según ella misma dijo, y votase a la extriunfita para que subiera a la palestra. Por si era poco, al excusar su error, la segunda concursante más longeva después de Kiko Matamoros desveló que Cantalapiedra había nominado a Ignacio de Borbón y sus motivos delante del resto de los compañeros.

¿Una confusión?

El cómputo hizo que la cantante estallara ante lo que consideró una "falta de respeto" y un error que le había afectado gravemente e impactado por su buena relación con Charo Vega. Esta, sin embargo, le achacó a la propia Ainhoa su equivocación, diciendo que se había despistado por su culpa. "Ella es muy fuerte y muy potente, y si tengo que estar en otro sitio, quiero que sea con ella", fue la justificación que dio Charo Vega para nominar a Ainhoa.

Presente en la discusión, Marta Peñate intervino en primer lugar para quitarle hierro al voto de Charo Vega al decirle que Ainhoa habría salido nominada igualmente pues iba a ser su nominada directa, como líder semanal.

En su segunda intervención intentó dejar en evidencia a Ainhoa por haber argumentado que quería mandar a Ignacio de Borbón al palafito "porque sabría desenvolverse": "Si hay alguien con juventud, ganas e intensidad que puede sobrevivir en Playa Fatal, es él", explicó.

Durante las nominaciones, Lara Álvarez afeó que los concursantes dieran por hecho que había un palafito y que basaran en él sus nominaciones: "Me están extrañando los argumentos que me estáis dando, porque dais por hecho que hay un palafito. Ojo con las suposiciones, porque este año todo puede suceder. No quiero que sobrevuelen las dudas de pacto sobre vosotros, porque no se puede pactar", advirtió. Finalmente, Rubén Sánchez Montesinos, Juan Muñoz, Charo Vega y Ainhoa Cantalapiedra eran finalmente los primeros nominados.