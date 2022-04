La nueva edición de Supervivientes acaba de empezar y ya nos está dejando momentazos de sus concursantes. Una de las estrellas de esta edición es, sin lugar a dudas, Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja ya estuvo en otra edición hace muchos años, pero abandonó, y se ha arrepentido desde entonces.

El programa ha decidido darle una nueva oportunidad y su fichaje pilló por sorpresa a todos, pero ella prometió que, esta vez, iría a ganar. "La Anabel que va ahora no tiene nada que ver con la que fue hace 8 años. Tengo muchas ganas de vivir la experiencia". Pero, pese a haber ya experimentado ciertas partes del concurso, el salto del helicóptero no le ha sentado nada bien.

En Sálvame hemos podido ver imágenes inéditas de Anabel, durante una publicidad del concurso, y hemos comprobado la angustia que pasó momentos después de saltar Yulen. "¡Que me espere, que yo no puedo nadar sola. No puedo nadar sola!" gritaba una y otra vez Anabel Pantoja, agobiada por tener que esperar 5 minutos de publicidad para hacer su salto.

"¡Que me da miedo! Ay Virgencita del Carmen, ¿por qué me pasa a mí esto?" decía Anabel entre sollozos, ante la inminencia de tirarse del helicóptero y tener que nadar sola hacia el resto de sus compañeros. Finalmente, Anabel consiguió saltar sin problemas, superando su breve ataque de pánico.