Franca Ovadje, Premio Harambee 2022: "Sería muy beneficioso que emprendedoras africanas y españolas compartiesen experiencias"

Cuenta Franca Ovadje que nunca ha trabajado esperando recibir ningún galardón. Por eso, asegura, el Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana ha supuesto, ante todo, una sorpresa. Una sorpresa que agradece enormemente y de la que ha sido merecedora por su trayectoria impulsando programas de capacitación para emprendedoras de su país, Nigeria.

Desde que en 1999 cofundara NBWF (Foro de Mujeres Empresarias), esta economista y su equipo han ayudado a unas 5.000 compatriotas. Gracias a sus conferencias, seminarios y programas, algunas empresarias han comenzado de cero y otras han logrado hacer crecer sus negocios. Esa ONG fue pionera en Nigeria en la formación, tutoría y apertura de mercados para pymes de mujeres.

En un perfecto castellano, que aprendió cuando estuvo cursando el doctorado en Barcelona, la profesora Ovadje charla con 20minutos sobre su trabajo y sus nuevos proyectos. Lo hace apenas unas horas antes de recoger este martes el premio que Harambee le ha concedido y que patrocinan los laboratorios René Furterer. Esta mujer aprovechará su viaje a España para visitar Valencia y recibir otro homenaje, en este caso de emprendedoras de la comunidad. "Voy para aprender de ellas. Me hace mucha ilusión", asegura.

¿Qué ha supuesto para usted el Premio Harambee? Es un reconocimiento muy importante que da luz a los proyectos que llevo a cabo a nivel internacional. No solo en Nigeria, sino también aquí en España y desde España pueden llegar muy lejos. Este premio también me facilita hacer viable la próxima iniciativa que tengo en mente.

¿En qué consiste? Se denomina TechPower y consiste en capacitar a niñas de barrios muy pobres para que puedan tener interés en las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) porque hay muy pocas mujeres en esas carreras en Nigeria. Queremos darles cursos de una manera amena, divertida, para que acojan la tecnología y la ciencia. También espero que la formación les permita ganar dinero para ir a la universidad y seguir estudiando, así como para ayudar a sus padres. Es un proyecto que contribuye a sacar a las niñas de la pobreza y que tiene también repercusión en sus familias.

¿Las niñas nigerianas tienen interés en esas materias? No mucho porque las ven muy complicadas. Pero vamos a trabajar con el jefe de una empresa tecnológica ya jubilado que está haciendo estos programas en colegios de clase alta. Van muy bien y queremos replicarlo con alumnas que no pueden ni pagarse el uniforme para ir a la escuela. La experiencia del Foro de Mujeres Empresarias nos enseña que la capacitación les abre muchas posibilidades. A algunas quizás no les gustará estudiar una carrera de ciencias o de informática, pero tendrán la posibilidad de adquirir las competencias necesarias para el futuro porque hablamos de la cuarta revolución industrial. El programa no solo va a abordar la tecnología, sino que también va a fomentar la creatividad, el liderazgo, la autoestima, la colaboración, la resolución de problemas… Se trata de que las niñas puedan resolver los retos que encontrarán en la vida.

¿El proyecto se complementará con becas? No hemos llegado a eso todavía. Pero sabemos que podemos impulsar que las alumnas consigan trabajo en empresas de cualquier parte del mundo para poder pagarse la universidad. En las que no lleguen a eso habremos sembrado algo y sus vidas no serán iguales. Esto es muy importante. Harambee da becas a chicas en África para terminar el colegio, ir a la universidad… Llegado el momento buscaremos su ayuda. Tengo mucha ilusión de que en cinco o diez años podamos estar hablando de que por este programa han pasado cientos de niñas, pero se necesita mucho dinero para conseguir ordenadores, acceso a internet… para familias que no tienen ni luz en casa. Hay retos, pero podemos conseguir que cambien sus vidas.

¿Cómo se introdujo usted en el mundo empresarial y qué problemas tuvo? Para mí no fue muy difícil porque mis padres creyeron mucho en la educación y mi madre siempre me inculcó la confianza en mí misma y que me enfocara en lo que quería conseguir. Por eso en mi vida no he encontrado mucha discriminación, pero mi historia no es común en el país. Hay más de 200 millones de personas en Nigeria y más de la mitad vive en la pobreza. No han tenido las oportunidades que he tenido yo. Siento mucho la responsabilidad de utilizar mi talento, mis recursos y mi tiempo para ayudar a los demás.

¿Qué espacio ocupan ahora las mujeres en el mundo empresarial en Nigeria y en el resto de África? Algunas ocupan puestos importantes como directoras o presidentas de bancos, de empresas… pero hay muchísimo por hacer. Comparadas con la población total son muy pocas. Las mujeres están reclamando tener voz y el 8M, por ejemplo, ya es importante en Nigeria, pero en las ciudades. En los pueblos no sé si saben qué es. Es un país de contrastes y grandes diferencias. La mujer rural siempre ha trabajado mucho, pero no ha podido disponer del dinero y siempre ha estado detrás del hombre. Por cultura también. Hay algunas normas de la cultura que son muy machistas. Por eso la educación es fundamental.

FRANCA OVADJE Licenciada en las universidades de Ibadan y Nsukka y doctora en Administración de Empresas por el IESE Business School de Barcelona, Franca Ovadje fue la primera profesora de la escuela de negocios más importante de su país, la LBS (Lagos Business School). En ella ha impartido clases sobre liderazgo, gestión del cambio y gestión de recursos humanos. También ha enseñado en el IESE y en distintos programas en Universidades de Sudáfrica y Ghana. Ahora es profesora visitante en la Strathmore Business School de Kenia y presidenta del Centro de Investigación Danne Institute for Research de Nigeria.

¿Ve ganas de emprender entre las mujeres africanas? Sí. En Kenia, por ejemplo, como en Nigeria, las mujeres quieren aportar, ser reconocidas y participar en la toma de decisiones. La mujer africana siempre ha trabajado mucho. El problema es que ese trabajo nunca ha sido reconocido, ni en lo económico ni en respeto y dignidad. En esos países no está cerca la igualdad. Para que haya igualdad, la mujer debe primero dejar atrás los aspectos de la cultura que no la ayudan a descubrirse a sí misma. Es sorprendente que en los pueblos esos aspectos sean implantados por ellas mismas.

¿Cómo las ayuda el Foro de Mujeres Empresarias? Nigeria es un país muy emprendedor, pero las empresas en su mayoría no crecen mucho. Esa transición hacia empresas grandes es lo que impulsamos en el foro, las ayudamos a ese cambio. Porque el ambiente no ayuda mucho. También las animamos frente a los problemas e invitamos a seminarios y conferencias a aquellas que han conseguido superarlos. Esto ayuda muchísimo porque les da modelos a seguir. Las empresarias de ahora han visto esas empresas ya crecidas y no saben cómo empezaron. Ver que lo hicieron tan pequeñas les da la confianza y piensan que, si otras lo lograron, ellas también pueden, incluso a pesar del ambiente.

Porque ¿desde los gobiernos no se implantan políticas para ayudarlas? Hay instituciones que dan dinero a empresas pequeñas, pero el problema es que la inflación es muy alta, la deuda nacional también, el petróleo se ha encarecido, no hay infraestructuras… Muchas veces hay quejas por falta de luz, falta de fuentes de agua… Ahora también hay un problema de seguridad. En el norte del país es algo de lo que se tienen que ocupar. Estas cosas no ayudan a las emprendedoras. Hay más retos que antes, pero hay que intentar prosperar a pesar del ambiente.

¿Cómo pueden trabajar conjuntamente emprendedoras españolas y africanas? Antes de viajar a España busqué empresas españolas en Nigeria y no encontré. Nigeria exporta mucho gas a España, pero no he visto mucha relación económica entre ambos países. La colaboración ayuda mucho, por ejemplo, con conferencias para ver la experiencia de otras personas. Las emprendedoras españolas se beneficiarían escuchando las historias de mujeres nigerianas que han tenido que superar tantos retos para llegar a donde están. Y las mujeres nigerianas también podrían aprender mucho de España. Dirían que las cosas son más fáciles aquí, pero segurísimo que podrían aprender. Ahora con las videoconferencias no tiene que costar dinero y es más fácil hacer cosas conjuntas. Esos contactos y sinergias serían muy beneficiosos para ambas partes.

¿Cuáles son los siguientes objetivos que se ha marcado? Después de anunciar el Premio Harambee, algunas emprendedoras que se beneficiaron del Foro de Mujeres me dijeron que tenemos que hacer más actividades. Saben que sin estos programas no habrían llegado a donde están y quieren darle la misma posibilidad a otras, hacerles el camino más fácil, porque ahora hay más retos y menos ayudas que antes. Es en lo que vamos a trabajar.