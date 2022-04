La retirada de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los interiores está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para muchos ciudadanos que aún se sienten inseguros ante la Covid-19.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha contactado con el pediatra Quique Bassat, quien ha afirmado que la retirada de las mascarillas era algo necesario y que muchas personas ansiaban. Recuperar la normalidad tras casi tres años sufriendo el azote del coronavirus se ha convertido en el deseo de todos.

Pese a la seguridad del doctor, Ana Terradillos ha apuntado que a ella no le molesta la mascarilla y que, ahora que no es obligatoria en los interiores, "van a empezar a venir todos los catarros y las gripes, cosa que no hemos pillado en dos años".

María Claver, colaboradora del matinal, ha agregado que la pandemia aún no ha pasado: "Las comunidades autónomas están preocupadas porque sigue habiendo muertos". La periodista, además, ha asegurado que tampoco le molesta la mascarilla y no entiende la "necesidad de quitárnosla en interiores".