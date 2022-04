Madrid plantea "corredores culturales" con Cataluña para atraer al turista internacional

Un corredor cultural y turístico que una la Comunidad de Madrid y Cataluña para multiplicar el número de visitantes extranjeros a nuestro en los próximos años. Esta es la iniciativa que ha puesto este lunes sobre la mesa Marta Rivera de la Cruz, responsable de Cultura, Turismo y Deporte del Ejecutivo autonómico madrileño.

La consejera de Isabel Díaz Ayuso ha participado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha repasado los principales retos de su área de gestión. Entre ellos aparece el turismo, que ya se está empezando a olvidar de los dos últimos años aciagos, marcados por la pandemia.

Rivera de la Cruz ha señalado que en el año 2030 se espera que unos 1.800 millones de turistas, fundamentalmente asiáticos, estén viajando por el mundo. Son cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que España debe tener en cuenta para seguir siendo una potencia turística y eso implica algunos cambios de paradigma.

"Si no somos capaces en España de crear triángulos turísticos sólidos es muy difícil que captemos a este turista, porque no se va a mover para conocer solo una región o una ciudad", ha destacado la responsable madrileña de Cultura. Rivera de la Cruz ha apostado por la unión de comunidades autónomas para ofrecer un destino más completo al turista internacional, haciendo especial hincapié en la confluencia entre Madrid y Barcelona.

"Las oportunidades de crear corredores culturales con Barcelona hay que explorarlas", ha señalado la consejera de Díaz Ayuso, subrayando que esta medida es algo por lo que lleva tiempo apostando. "El Ministerio de Cultura quiso compensar la capital cultural de Madrid con unas ayudas económicas a Barcelona (...) a mí me hubiera gustado que esas ayudas se planteasen para crear proyectos conjuntos entre Barcelona y Madrid, porque hubiéramos podido hacer cosas muy interesantes", ha incidido.

Rivera de la Cruz ha asegurado que el tipo de turismo que llega a la Ciudad Condal no es el mismo que llega a la capital, porque Barcelona puede ofrecer "sol y playa" y Madrid no, y no ha obviado que Cataluña ha podido perder visitantes por el auge del independentismo y otras políticas.

"Puede ser que hayamos recogido algún turista que no quiere enfrentarse a a lo que es ahora Cataluña, pero no me gusta hablar de beneficio (...) a la Comunidad de Madrid no le viene bien que a Cataluña le vaya mal", ha advertido Rivera de la Cruz en el desayuno informativo que ha protagonizado en el Mandarin Oriental Ritz. La consejera se ha mostrado "absolutamente dispuesta" a colaborar con los responsables de Cultura y Turismo de las diferentes instituciones catalanas para explorar la posibilidad de confluir.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso, este lunes, junto a la consejera Marta Rivera de la Cruz y Gregorio Marañón, presidente del Patronato del Teatro Real. Comunidad de Madrid

"El mayor destino cultural del mundo"

La intervención de Rivera de la Cruz en el Nueva Economía Fórum ha sido seguida in situ por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el grueso de sus consejeros, como Enrique Ossorio, Enrique López, Javier Fernández-Lasquetty, Carlos Izquierdo y Paloma Martín, e incluso se ha podido ver entre el público a algún ex del gabinete regional, como Eduardo Sicilia, que llevó con Ciudadanos la cartera de Ciencia, Universidades e Innovación.

Ante todos ellos la consejera de Cultura ha defendido a Madrid como "el mayor destino cultural del mundo" porque a 100 kilómetros de la Puerta del Sol, ha señalado, se encuentra un auténtico "tesoro patrimonial": desde Alcalá de Henares a El Escorial pasando por Aranjuez y, sin salir de Madrid, el Paisaje de la Luz, los museos del Prado y el Reina Sofía.