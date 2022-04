Ben Affleck niega haber coincidido con Emma Hernan en una 'app' de citas

Un rotundo no. Y ni siquiera de su propia boca o puño y letra. Ha tenido que ser su representante quien aclare que Ben Affleck, recién comprometido -otra vez- con Jennifer Lopez, lleva sin perfil activo en aplicaciones de citas desde hace bastante tiempo y que, por lo tanto, las palabras de la presentadora y empresaria Emma Hernan son falsas al cien por cien.

Todo ocurrió en el quinto episodio de la quinta temporada del show que Hernan coprotagoniza para Netflix: Selling Sunset (también conocido como Sunset: La milla de oro). En dicho capítulo, titulado ¿Crees que somos amigas?, la agente inmobiliaria, de 30 años, le explicaba a su compañera de reparto, Chrishell Stause, cómo había coincidido con el actor y director de 49 en Raya.

Raya es una muy famosa aplicación para citas entre la jet set y otras personas de alto poder adquisitivo. "¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió a una chica...?", dice Stause en el episodio, refiriéndose a cuando, en la primavera de 2021, Affleck le envió un vídeo a una joven que no quiso hablarle en una app porque creía que era un perfil falso.

Inmediatamente Hernan interrumpe a su amiga: "Bueno, puede que a mí me haya mandado un mensajito. O puede que no. Vamos, que [Ben] puede y no puede haberme pedido tomar un café alguna que otra vez". Eso sí, añade la emprendedora que jamás acudió a la cita. "No, no fui", termina dejando claro.

Stause, en ese momento aprovecha y le dice que quizá fuese ella la que hubiese ocupado el lugar que ahora tiene Jennifer Lopez y que ahora sería ella la que estaría preparando una boda con el intérprete. "¿Verdad? Fue justo antes de eso [que empezaran de nuevo a salir Ben y Jennifer]. Así que tal vez no hubiesen vuelto. Tenemos esa conexión tan de Boston", aseguró Emma Hernan, dado que ambos son de la capital de Massachusetts. "De hecho, así fue como me entró", ha detallado la agente inmobiliaria.

Tanto se ha hablado de ello que muchos fans de Jennifer Lopez están convencidos de que una de sus últimas stories es una clara respuesta a esta polémica. De ahí que salga casualmente con un chupachups verde en la boca, porque al tenerlo cogido por el palito puede presumir de su anillo de compromiso.