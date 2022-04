Ben Affleck y Matt Damon vuelven a trabajar juntos para una película sobre Nike y Michael Jordan

No son solo los mejores amigos, también tienen un talento conjunto para la escritura que, cuando explota, explota. Ben Affleck y Matt Damon ganaron el Oscar por su guion de El indomable Will Hunting, película dirigida por Gus Van Sant que además protagonizaron. No volvieron a sentarse para escribir un libreto hasta casi 25 años después, para la reciente El último duelo de Ridley Scott, donde volvieron a reservarse papeles protagónicos mientras compartían crédito de escritura con Nicole Holofcener. Por suerte, en esta ocasión va a pasar menos tiempo entre colaboración creativa de Affleck y Damon, ya que el Hollywood Reporter se hace eco de su participación en un film, aún sin título confirmado, centrado en uno de los episodios clave de la historia de la compañía Nike.

Este es cuando, a mediados de los 80, la empresa de equipamiento deportivo logró asociarse con Michael Jordan, la mayor estrella de baloncesto del mundo. El film resultante está cofinanciado por Amazon Studios y Skydance Sports, y vendría dirigido por el propio Affleck mientras escribe, protagoniza y produce. Con títulos como The Town o Argo (galardonada a Mejor película), Affleck tiene una carrera como director nada desdeñable, aunque hasta ahora no había tenido la oportunidad de dirigir a su amigo Damon. Quien, por su parte, también ejercerá de actor y productor, encargándose de firmar el guion junto a Affleck. Una colaboración bendecida, por otro lado, por alguien que conoce bien la figura de Jordan como es Jon Weinbach.

Weinbach es el presidente de Skydance Sports, siendo este proyecto el primer film que desarrolla esta filial de Skydance Productions luego de que el productor haya estado detrás de The Last Dance, aclamado documental centrado en la carrera de Jordan. En fases previas del proyecto, la película era conocida como Air Jordan y contaba con un guion completado, que al parecer Affleck y Damon han descartado del todo. En el film sin título (aunque Air Jordan es uno bastante bueno) Damon interpretará a Sonny Vacarro, exejecutivo de Nike que en su momento fue el gran responsable del costoso fichaje de Jordan. Affleck, por su parte, será Phil Knight, cofundador de Nike.

La película registrará los esfuerzos de Vacarro para que Jordan fuera socio de Nike y portara sus productos en la cancha, teniendo que enfrentarse a socios, amigos y familiares tan reacios como la madre del atleta. En la película, según ha trascendido, el susodicho Jordan no hará acto físico de aparición, suponiendo una presencia mítica sobre la que pende toda la trama. La disposición de Affleck y Damon a sacar adelante este proyecto supone una carta de presentación inmejorable, aunque es inevitable asociar su génesis al presente éxito de Tiempo de victoria en HBO Max: serie basada en un episodio más o menos contemporáneo a la cruzada de Nike como fue la formación del Showtime de Los Angeles Lakers.

