“La podríamos haber perdido”: Así salvó Kevin Smith ‘El indomable Will Hunting’

En los años 90 la Miramax pilotada por los hermanos Harvey y Bob Weinstein fue la gran propulsora del cine independiente. Antes de que sus directivos cayeran en desgracia gracias al MeToo, este estudio impulsó las carreras de Kevin Smith, Quentin Tarantino o la dupla que formaban Ben Affleck y Matt Damon. Estos dos, grandes amigos, querían ser actores pero también eran conscientes de la enorme calidad del guion que habían escrito entre ambos. Su título era El indomable Will Hunting, y pasarían más de veinte años para que Affleck y Damon volvieran a escribir juntos, de cara a la reciente El último duelo.

El indomable Will Hunting supuso un gran éxito de crítica y público y les dio a Affleck y Damon el Oscar a Mejor guion original, pero lo cierto es que su génesis fue difícil. Si bien en Miramax todos estaban convencidos de que la calidad del libreto era indiscutible, los productores no terminaban de ver claro que los guionistas interpretaran también a los protagonistas, los amigos Will y Chuckie. Damon y Affleck no eran lo bastante conocidos, y Miramax estaba empeñada en contratar a otros actores. Por suerte, según recuerda Affleck durante una entrevista con Entertainment Weekly, alguien acudió en su ayuda.

Smith es gran amigo de la pareja y ha colaborado con ellos en películas como Mallrats, Persiguiendo a Amy y Dogma. Entonces ya confiaba ciegamente en el talento de Affleck y Damon, e hizo todo lo posible por contagiar esa confianza a ejecutivos como Jonathan Gordon o los propios Weinstein. “Kevin salvó El indomable Will Hunting”, asegura Affleck. “Estábamos estancados, podríamos haberla perdido. Se habría hecho con otras personas y aún nos duraría el enfado, estoy seguro. Habríamos sido los escritores pero no los actores. Queríamos ser los protagonistas, y Kevin consiguió que Jon Gordon creyese en ello”.

Smith se reunió con los productores y les convenció de que Affleck y Damon harían un gran trabajo más allá de su faceta de guionistas. Affleck se sintió en deuda con él desde entonces: “Le prometí que se lo agradecería si alguna vez ganaba un Oscar, y lo olvidé de inmediato. Después le dije que si lo volvía a ganar, lo juro por Dios, se lo agradecería, y volví a olvidarlo. Así que le debo mucho. Creyó en nosotros”. El agradecimiento de Affleck en torno a Will Hunting también se extiende al difunto Robin Williams, que en la película interpretaba al mentor del protagonista.

Affleck recuerda haber pensado que Williams era un actor demasiado prestigioso entonces como para tener un comportamiento cercano. “En aquel momento Williams era la estrella más grande del mundo, pero nunca fue condescendiente, preocupado o impaciente. Simplemente llegó con ese espíritu colaborativo. Más bien estaba en plan ‘¿cómo lo has visto?, ¿qué piensas?, creo que mañana deberíamos volver a hacerlo’. Yo le decía ‘Robin, lo has hecho 40 veces, ¡y todas han sido geniales!’”, recuerda Affleck, cuyo trabajo actoral ha sido muy elogiado en los últimos meses gracias a The Tender Bar y la citada El último duelo.

