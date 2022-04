Triunfo en la cancha: HBO Max renueva ‘Tiempo de victoria’ por una segunda temporada

La historia interna del proyecto de Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers no era muy prometedora. Para empezar, esta serie comandada por Max Borenstein y Jim Hecht no había conseguido el apoyo de la NBA, ni de ninguno de los jugadores que integraban su reparto, y poco antes de llegar a HBO Max trascendió que su desarrollo había supuesto el divorcio creativo de Adam McKay (productor ejecutivo y director del piloto) con Will Ferrell. ¿El motivo? Que McKay había elegido a un amigo íntimo de Ferrell, John C. Reilly, para interpretar al protagonista Jerry Buss cuando el primero había sido inicialmente tanteado para el papel, sin decírselo. Por muy sombríos que fueran estos precedentes, sin embargo, Winning Time está funcionando bien a nivel de audiencias en HBO Max.

La serie que recorre la historia del mítico equipo de baloncesto durante el ‘Showtime’ (aquella temporada de los 80 donde Buss reclutó a un conjunto insuperable de talentos) se emite cada domingo, y aunque aún no ha concluido su andadura HBO Max ha decidido renovarla por una segunda temporada. Según recoge SlashFilm, se trata de un movimiento sorprendente pues Winning Time iba a componerse originalmente de una única entrega, dedicada a adaptar por completo el libro de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’s. No obstante, tras el éxito de su publicación Pearlman continuó documentando la historia del equipo, en la “secuela” Three-Rings Circus: Kobe, Shaq, Phil and the Crazy Years of the Lakers Dynasty. Este será el material de partida para la segunda temporada.

“Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada a una era transformadora del baloncesto y la ciudad de Los Ángeles. No podemos esperar a ver cómo este equipo cuenta el siguiente capítulo de esta dinastía”, ha declarado Francesca Orsi, vicepresidenta de programación de HBO. Winning Time ha sido recibida generalmente con críticas positivas, que alaban tanto el humor de la propuesta como la atención depositada en los aspectos más controvertidos del equipo de baloncesto, y en su primera temporada ha estado encabezada por el citado C. Reilly junto a Adrien Brody, Julianne Nicholson o Quincy Isaiah como el mítico jugador Magic Johnson.

No está claro quiénes de ellos volverían en la segunda temporada de Winning Time, aunque parece razonable asumir que el equipo creativo de Borenstein, Hecht y McKay estará de vuelta en la cancha muy pronto.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.