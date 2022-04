Marta Riesco amenaza a José Antonio Avilés en directo tras soltar una noticia bomba: "Te doy dos segundos para rectificar"

Marta Riesco ha sido una de las protagonistas del fin de semana al hacer realidad la reconciliación con Antonio David, su pareja durante los últimos meses, pero con el que había cortado hace unos días tras el feo de este de no acudir a su fiesta de cumpleaños.

Durante el domingo, Viva la vida analizó este nuevo acercamiento de la pareja. En esas, José Antonio Avilés soltó una noticia bomba sobre la reportera -"se va a montar", llegó a decir-. Y es que, según su información, la reconciliación entre ambos podría tener los días contados.

"Tengo la información de que ha habido posado. Marta Riesco ha posado para una revista en solitario y ha puesto a Antonio David Flores como los trapos, contando que no estaba de acuerdo con ciertas actitudes suyas", explicó el colaborador.

"Antonio David Flores conoce que ella ha posado y, cuando se entera de lo que ella ha contado sobre él, se viene a Madrid para neutralizar a Marta Riesco y que ella no siga hablando por el camino que va", añadía Avilés, acerca del motivo por el que habrían vuelto.

Unas palabras que provocaron la reacción inmediata de Riesco, que se puso en contacto con Isabel Rábago para negarle. "Me ha dicho que da exactamente dos segundos para que desmientas toda la información. Si no la desmientes, te va a denunciar ante el juez. Dice que no ha hecho ningún posado, no ha hecho fotos ni ha dado una entrevista contra Antonio David Flores. Te da la opción, como compañera, de que rectifiques esta información", señaló Rábago de boca de Riesco.

"Es una información que a mí me llega. Creo que nada de lo que cuento es delictivo, porque no estoy dañando tu honor ni nada. Tú no estás conforme con la información que doy, haz lo que creas oportuno y yo me defenderé donde me tenga que defender. La información que tengo es que ella ha pedido que no vea la luz la entrevista", defendía, por su parte, el colaborador.