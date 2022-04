La drástica decisión de Olga Moreno tras la reconciliación de Antonio David y Marta Riesco: "Ha visto en él unos cambios..."

Después de la reconciliación de Antonio David Flores y Marta Riesco, Olga Moreno, a quien le habría pillado por sorpresa esta noticia, ha tomado una drástica decisión que le afecte a su presente laboral.

Tal y como ha comunicado Raquel Bollo en Viva la vida, la andaluza, tras saber que su ex se ha reconciliado con la que hasta hace un par de semanas era su pareja, habría decidido posponer su aparición pública en televisión, que iba a ser este mismo domingo en el debate de Supervivientes, donde iba a defender a Ana Luque.

"No va a estar en el debate ni tampoco estará en el cumpleaños de Antonio David. Entendería que el día de su cumpleaños haga una comida con sus hijos, pero no entendería que no celebre con su pareja actual por hacerlo con unos amigos", explicaba la colaboradora, sobre la decisión de la malagueña.

"Ella no quería saber nada, intentaba estar cada día mejor, su prioridad era la estabilidad de los niños. Ella ha visto en él unos cambios que no le extraña la reconciliación", remataba Bollo.

Lo que sí va a hacer Olga, según la colaboradora, es acudir a la Feria de Abril de Sevilla la próxima semana, algo que no sería noticia, ya que la empresaria siempre ha ido sin Antonio David, para estar junto a sus hermanas y su grupo de amigas.