El expresidente ucraniano Yuschenko: "Conozco a Putin y sé lo que necesitamos para derrotarlo"

Viktor Yuschenko fue presidente de Ucrania entre los años 2005 y 2010. Figura clave en la política de este país, y una de las personas clave en la llamada revolución naranja de los años 2004 y 2005, fue víctima de un intento de asesinato por envenenamiento del que se acusó, sin que se probara, a Rusia.

Ahora, en el contexto de la invasión rusa de su país, Yuschenko ha escrito un artículo en el diario británico The Guardian en el que da las claves de la resistencia ucraniana ante la potencia agresora.

"Hace dos meses que el ejército ruso cruzó ilegalmente nuestras fronteras. Han estado fracasando desde entonces en sus intentos de invadir Ucrania. Parte de la razón de su fracaso es que no esperaban encontrar una resistencia tan feroz y heroica", dice el expresidente ucraniano.

Yuschenko, que revela que su propia hija se ha alistado en la defensa del país, dice que "no sabremos cuántos de nuestros ciudadanos han muerto hasta que abramos las fosas comunes y retiremos los escombros de nuestras ciudades arrasadas".

"Mi propia historia con Putin se remonta al año 2000, cuando ambos éramos primeros ministros de nuestros respectivos países", dijo. "Fue solo cuando me postulé para la presidencia de Ucrania en 2004 que hizo una campaña activa en mi contra. Los extremos a los que estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería quedaron claros. No podía permitir que esto me detuviera; después de ganar, me di cuenta de que tenía que tratar de mantener una relación funcional con él como líder de nuestro vecino del este", explica Yuschenko.

"El Putin con el que traté ya no existe"

"Pero el Putin con el que traté entonces ya no existe. Desde entonces se ha convertido en un déspota brutal y completamente aislado que no puede soportar ninguna oposición", añade el expolítico.

"Una de las mejores armas que tenemos ahora contra Putin es la solidaridad y el apoyo internacionales. Esto es algo que realmente le molesta", sostiene Yuschenko.

"Esta guerra es un momento decisivo, no solo en la historia de Ucrania, sino también en defensa de la democracia. Este no es solo un conflicto regional entre Ucrania y Rusia, sino una lucha contra la tiranía y el imperialismo", dice el exlíder de Ucrania.

"Nuestro ejército sigue necesitando armas y asistencia militar de todos nuestros aliados. Y necesitamos asistencia monetaria para ayudarnos a tapar los agujeros que esta guerra está abriendo en nuestra economía anteriormente fuerte", expuso Yuschenko.

"Contamos con un ejército de voluntarios que deben seguir abasteciendo a nuestros defensores territoriales con el equipo de protección que necesitan para seguir luchando en el frente", dijo el expresidente.

"Creo firmemente que la victoria de Ucrania es inevitable. Cuando los ucranianos comunes dan todo para luchar por su libertad y dignidad, la victoria es la única opción", sentencia Yuschenko.