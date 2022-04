Pablo Díaz revela en qué se ha gastado parte del millonario bote de 'Pasapalabra': "Es una cosa que quería hacer desde hace mucho"

Pablo Díaz hizo historia en Pasapalabra cuando, en julio del año pasado, logró completar El Rosco, llevándose a casa 1.825.000 euros, el tercer bote más grande de la historia del concurso.

Meses después, el querido concursante volvió este jueves al programa para celebrar sus 500 programas en su vuelta a Antena 3 desde Telecinco. Optaba, junto a su rival, Sofía, a un premio de 100.000 euros.

En esta ocasión, y tras una espectacular racha de 15 aciertos, falló en la letra S, la que le faltaba para llevarse el bote: "Apellido del pintor autor de la serie de los cuatro Evangelistas situada en la catedral de Cuzco en Perú", le preguntó Leal.

Pablo contestó Sandoval, pero se equivocó, ya que era Sinchi: "Pues no la sabía", reconoció el tinerfeño, que se tuvo que conformar con los 3.000 euros de premio que se llevaba el ganador del programa especial de Pasapalabra.

Además, el concursante contó en se había gastado parte del premio del recordado bote millonario.

Así, reveló que había destinado una parte para independizarse. "Un pellizco importante lo he destinado a poder independizarme, me he comprado una casa en Madrid, que es una cosa que quería hacer desde hace mucho. Mucha parte lo he destinado a eso", indicó el canario.

Del resto del dinero, dijo que lo usaba como colchón para poner seguir invirtiendo de cara a su futuro. "Poder seguir estudiando y formándome en lo que me gusta. Acabo de terminar un máster que estaba haciendo en Ámsterdam y quiero seguir estudiando composición, junto a otras cosas", desveló.