El hijo secreto de Dioni, de Camela, quiere que su padre le "pida perdón por ignorarle"

Gema Moreno, la madre de un joven de 30 años, aseguró el pasado 9 de abril en una entrevista para la revista Pronto que su padre es Dioni Martín, cantante de Camela.

El artista emitió un comunicado al respecto respondiendo a las acusaciones que se vertieron en su contra. "Cuando, en 1999, recibí la demanda de paternidad, me sometí voluntariamente a las pruebas de ADN, y después mantuve con Gema una conversación que reconozco que fue poco amable. Asumí entonces la pensión de alimentos, así como los atrasos, pero por su parte nunca hubo el menor intento de acercamiento personal", declaró.

"Durante muchos años nada supe del día a día de Dani, y solo entonces se me informó del problema de salud que tenía. Ni en ese momento, ni con anterioridad ni posterioridad se me solicitó nada más", expresó el cantante.

Este sábado, Gema Moreno ha vuelto a hacer declaraciones para Pronto, respondiendo al comunicado y asegurando que desde que salió la entrevista "ese señor no ha intentado ponerse en contacto con nuestro hijo, y que no mienta, porque nunca le he impedido conocerle".

Además, ha señalado cuál es la petición que hace el joven a su padre. "Dani me dice que quiere que su padre le pida perdón por ignorarle", ha asegurado.

"Hace un mes hablamos con su abogada para que actualizara la pensión con el IPC de los últimos ocho años. Y lo hizo. Hemos insistido en que contacte con Dani y siempre pone exclusas para no hacerlo", concluyó Gema.