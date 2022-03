Dioni, de Camela, tendría un hijo secreto con autismo al que estaría ignorando, según la madre del joven

El músico Dionisio Martin Lobato, más conocido como Dioni, sería el padre de un joven con autismo, según reveló Gema Moreno, la madre del chico, en una entrevista con la revista Pronto.

El vocalista de Camela nunca menciona al joven, de 30 años, cuando habla de sus hijos o de su familia. Sin embargo, Moreno asegura que este es consciente de la existencia de su hijo, aunque prefiere no reconocerlo.

De hecho, el joven habría sido reconocido judicialmente como el hijo de Dioni. "Yo tenía 16 años recién cumplidos y él 20. Dioni, nunca mejor dicho, empezó a camelarme, me juró que no tenía novia y le creí. Estuvimos juntos nueve meses y me quedé embarazada", avanzó la entrevistada al medio de corazón.

"Cuando se lo dije me respondió que no se lo contara a nadie. Se desentendió totalmente de mí y del nacimiento de nuestro hijo. Me dejó tirada e incluso amenazó con difundir que me había acostado con todos los chicos del barrio... Me dio mucho miedo. Intenté seguir haciendo mi vida, pero mi madre se dio cuenta de que me ocurría algo. Fuimos al médico y ya estaba embarazada de siete meses y medio", añadió.

Cuando el niño cumplió tres años, la situación empeoró, ya que por aquel entonces fue diagnosticado con autismo. El artista solo habría aceptado al pequeño como hizo tras hacerse las pruebas pertinentes.

"Al final se hizo las pruebas de ADN, quizás porque esperaba que salieran negativas. Pero sucedió todo lo contrario. Le sentenciaron a pasar una pensión, que no pagaba siempre y tuve que denunciarle en varias ocasiones. Tengo todos los documentos que demuestran lo que te estoy contando", apuntó Moreno.