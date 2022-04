El drama de la madre del hijo secreto de Camela

Hace más de treinta años Gema Moreno conoció a Dioni, la voz masculina de Camela, y tuvieron un romance del que nació Dani, un hijo que el artista reconoció a destiempo y al que, si bien pasa una manutención mensual, no atiende ni se preocupa por él.

Dioni se niega a hacer declaraciones. Más allá del escrito remitido a los medios de comunicación no quiere ahondar en ninguno de los asuntos que le conciernen. Mira hacia otro lado mientras la madre de su hijo llora amargamente su ausencia. Me explican que la madrileña está en tratamiento psicológico y que cualquier cuestión relacionada con este tema tiene que pasar por su previa aprobación: "Lo he pasado muy mal y si no he tirado la toalla en el peor momento, tampoco lo voy a hacer ahora", dice en conversación con 20minutos.

El joven de treinta años, con autismo, solo busca un acercamiento con su padre, estar cerca de él y sentirse protegido: "Cuando va en la ruta no deja de decir que es hijo de Dioni porque por fin no tiene que ocultarse", reconoce Gema, que intenta que Dani permanezca alejado de todas las polémicas para evitar que los comentarios le afecten más de la cuenta.