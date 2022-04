El príncipe Harry ya bromea con su calvicie: "Estoy condenado"

Ni estigmatizarlo ni hacer de ello un mundo: la calvicie es tan natural que aún parece ilógico la cantidad de formas que hay de intentar ocultarla, paliarla y un largo etcétera. Al final la mejor solución es el humor. Eso es al menos lo que entiende el príncipe Harry, quien ha bromeado sobre su incipiente pérdida de pelo.

Ha sido durante los Juegos Invictus en La Haya, mismo lugar en el que también ha sido capaz de dar unas polémicas declaraciones sobre su abuela, la reina Isabel II. Allí, en un programa de televisión holandés, al marido de Meghan Markle no le ha quedado otra que aceptar su destino, de igual manera que en su momento lo hicieron tanto su padre, el príncipe Carlos de Inglaterra, como su hermano, el príncipe Guillermo.

La inspirada reacción ocurría cuando el atleta holandés Bart van der Burg se estaba maquillando frente a un espejo, momento en el que el duque de Sussex le comentó que aún le faltaba por retocarse una parte de su cabeza, haciendo referencia a la calvicie total del deportista.

Obviamente, tras mirarle, el atleta le ha dicho que no se haga el listo que a él le quedan dos telediarios para ser calvo también. Y por supuesto, conocedor de su anatomía, a Harry no le ha quedado más remedio que darle la razón y bromear con un "Ya, tío, estoy condenado", que recuerda a aquella otra broma que hizo su hermano mayor en 2019 y también ilustrando que la mejor forma de lidiar con la pérdida de pelo es el humor.

Por otra parte, en la entrevista que ha concedido el príncipe Harry a la periodista Hada Kotb en el programa Today, el duque de Sussex habló de su primogénito, Archie, quien según cuenta, a punto de cumplir tres años, ha sacado de él "lo travieso" que era.

"Sí, creo que sí [lo ha sacado]. Siempre busco conservar eso. Es algo que te hace sentir vivo", dijo sobre esa faceta de su hijo, demostrable en que "se pasa el día interrumpiendo" todas sus videollamadas por Zoom. Además, reveló que ya ha comenzado en la "etapa de '¿Por qué?'", en la que quiere saber la razón detrás de cada mínimo elemento del mundo.

Algo, por cierto, que tiene a Harry encantado, porque de esta forma disfruta la paternidad: "¿Qué es lo que más me gusta? Todo. Me encanta ser padre. El caos, el aprendizaje, el recordatorio de cada detalle de tu alma. Cuando no eres padre puedes abstraerte en todo tipo de cosas, a veces incluso olvidarte de quién eres. Pero yo siempre quise ser padre y hoy tengo a dos personas de las que soy responsable".