Anuar Beno se estrena en 'Supervivientes' con una pulla para su cuñada, Isa Pantoja: "Esa mujer no es de mi agrado"

Este jueves, Telecinco dio el pistoletazo de salida de Supervivientes 2022, su reality estrella que ha puesto a 16 nuevos famosos a vivir la mítica aventura en Honduras.

Los ya clásicos saltos del helicóptero terminaron con Marta Peñate y Anabel Pantoja como primera y segunda favoritas, respectivamente, por lo que se convirtieron en lideresas de los dos equipos que ellas mismas formaron al ir eligiendo a los concursantes uno a uno.

La sobrina de Isabel Pantoja, entre otros, eligió a un rostro que casi se podría decir que forma parte de su familia: Anuar Beno, hermano de Asraf y, por tanto, cuñado de Isa Pantoja.

Además de para defender a su hermano en La casa fuerte 2, este joven de 22 años no había tenido demasiada presencia en televisión, por lo que Supervivientes 2022 le permitirá que el público le conozca mejor.

Osea... Q el Anuar acaba de soltar así a lo tonto q Isa no es de su agrado? Pues amigo, tu estás concursando en SV gracias a q tu hermano es su novio, chaval! #SVGala1 #Supervivientes2022 pic.twitter.com/IqGj7GOO9M — DramaIntensa 🥚🦉 (@DramaIntensa) April 21, 2022

Sin embargo, los que ya le conocen bien, su familia, se llevaron una sorpresa al ver su vídeo de presentación, pues empezó directamente con una pulla contra su cuñada.

"Es que esa mujer no es de mi agrado", espetó. "Yo decía: 'A ver cuánto dura la gracia', pero bueno, a lo callado llevan tres años". Esto provocó la inmediata reacción de asombro de Isa Pantoja, que estaba en plató para defender a su prima Anabel.

"¿Tú esto lo sabías?", le preguntó Jorge Javier Vázquez. "He flipado, se me ha quedado la cara de cuadro, yo no sabía eso. Que yo sepa siempre nos habíamos llevado muy bien, estuve con él un día antes de que se fuera", respondió ella.

"Vosotros sabéis cómo es mi situación familiar, que mi madre no tiene relación con Asraf. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a estar con él. Entonces, por respeto a que es su hermano, si él no lo tiene hacia mí, yo sí lo voy a tener hacia él", añadió la hija de Isabel Pantoja, arrancando los aplausos del público y los elogios del presentador.