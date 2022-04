Jada Pinkett, en su primera aparición pública tras el bofetón de Will Smith: "Mi familia está centrada en la curación profunda"

Casi un mes después de la celebración de los Premios Oscar, aún sigue coleando el tema de la gala que más titulares acaparó: el bofetón de Will Smith a Chris Rock después de que el cómico hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa del intérprete.

La también actriz, cuya reacción denotó que no le hizo gracia la broma, terminó riéndose después del golpe pensando que todo formaba parte de un sketch planeado. Sin embargo, no fue así, y esto ha conllevado numerosas consecuencias.

La carrera de Will Smith se vio afectada, pues sus nuevas películas, Bad Boys 4 y Fast and Loose, paralizaron sus producciones. También él mismo reaccionó a sus malas acciones: dimitió de la Academia de Hollywood e ingresó por voluntad propia en una lujosa clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés.

Por su parte, Jada Pinkett Smith afeo a su marido lo sucedido y consideró que "exageró por el calor del momento", tal y como declaró una fuente cercana a la pareja. "Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo", añadió, no sin destacar que "ella estará al lado" de su esposo.

Pero este miércoles, la actriz hizo su primera reaparición pública en Red Table Talk, su programa de entrevistas para Facebook Watch, donde pasó de soslayo el tema del bofetón de su marido a Chris Rock.

Muchos esperaban que esta cita habitual de Jada Pinkett Smith fuera el momento que ella escogería para dar su versión de lo sucedido, pero no profundizó en el tema. "Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda", declaró.

Aprovechando esta introducción, continuó introduciendo el tema y a sus invitadas con su declaración sobre la "curación": "Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación serán compartidos cuando llegue el momento. Hasta entonces... seguiremos ofreciendo testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro increíblemente impresionante primer invitado".