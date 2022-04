Will Smith dimite de la Academia de Hollywood: qué significa y qué consecuencias tendrá

Aún no ha pasado una semana desde el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, eclipsando cualquier otra cosa que pudiera ocurrir en la gala (como la sorprendente victoria de CODA). Y, sin embargo, ya ha dado tiempo a una sucesión de confusas reacciones y contrarreacciones, sobre cómo se ha de proceder contra Smith. Mientras que las disculpas de la estrella empezaron desde que obtuvo minutos después el Oscar a Mejor actor por El método Williams (en un discurso donde parecía identificarse con el Richard Williams a quien había encarnado en la película) y luego se han extendido por otros medios, la Academia de Hollywood se ha reunido tratando de discernir qué hacer con él, anunciando este miércoles el inicio de un procedimiento disciplinario.

Dicho procedimiento contemplaba la expulsión, pero según Variety ya ha quedado desfasado, pues Smith se ha adelantado para dimitir él mismo de la Academia. “Renuncio a ser miembro de la Academia y aceptaré cualquier otra consecuencia que el Consejo considere apropiada”, ha declarado el actor de Soy leyenda. “El cambio lleva tiempo y me comprometo a trabajar para garantizar que nunca más la violencia se imponga a la razón”. En el comunicado correspondiente, Smith hace hincapié en que aceptará “más consecuencias” si la Academia lo ve oportuno. “La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas”.

Smith estalló contra Rock luego de que el cómico, presentando el Oscar a Mejor documental (que ganó Summer of Soul, otra cosa de la que ya nadie se acuerda), hiciera un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia. Smith subió al escenario, golpeó a Rock y se sentó gritando “quita el nombre de mi mujer de tu jodida boca”. El actor lamenta haber privado a otros nominados y ganadores de “celebrar sus extraordinarios trabajos”, y en cuestión de horas ya ha recibido respuesta por parte de David Rubin, presidente de la Academia. “Hemos recibido y aceptado la dimisión inmediata del señor Will Smith de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas”, declara, aunque su idea es “seguir adelante con los procedimientos disciplinarios”.

Tanto Rubin como la directora general Dawn Hudson hablaron con Smith por Zoom antes de que la junta directiva celebrara su reunión el miércoles y acordara impulsar estas medidas. En su próxima reunión programada, el 18 de abril, debería aclararse cuáles son estas medidas. Smith, en su comunicado, califica su actuación en la gala como “impactante, dolorosa e inexcusable”, y ha conducido a que otro organismo como el SAG-AFTRA, principal sindicato de Hollywood, también baraje su expulsión. “Hemos estado en contacto con la Academia y la cadena ABC sobre este incidente y trabajaremos para asegurar que este comportamiento se aborde adecuadamente”, afirman desde la asociación.

Pero, ¿qué significa exactamente que Smith haya renunciado a su puesto en la Academia? Pues, fundamentalmente, que ya no es un académico; es decir, que ya no tendrá potestad para votar en los Oscar de cada edición. Y poco más, en realidad, pues le pueden invitar a más ceremonias, puede volver a ser nominado por próximas películas y, desde luego, conservar el Oscar que ha ganado por El método Williams. La fuerza del titular y el efecto en su imagen pública, no obstante, ya suponen un daño considerable de por sí.

