Todos los detalles sobre la reunión que la Academia tuvo con Will Smith apenas un día después del bofetón a Chris Rock

En los días siguientes a la agresión de Will Smith a Chris Rock se ha desarrollado una confusa avalancha de filtraciones y rumores sobre la reacción de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas al suceso. De entrada sorprendía que, luego del bofetón que Smith le propinó a Rock tras hacer un chiste sobre el físico de su mujer Jada Pinkett Smith (que sufre alopecia), el actor pudiera recoger el Oscar por su actuación en El método Williams. Según parece antes de eso hubo quien le pidió a Smith que se marchara, pero fuentes indican que dicha petición nunca se realizó y que incluso Will Packer, productor de esta 94 edición de los Oscar, instó a Smith a que se quedara. Ahora Variety se hace eco, en exclusiva, de una revelación que complica aún más las cosas.

Este miércoles la Academia emitió un comunicado donde aseguraba haber valorado la situación y proclamaba que Smith había violado el código de conducta, enfrentándose a “la suspensión, la expulsión u otras sanciones”. El comunicado llegaba tras una reunión de emergencia de la junta directiva para valorar el asunto, pero esta no era la primera medida de la Academia. De hecho, y según recoge el medio estadounidense, horas antes el actor ya se había reunido con representantes del organismo, concretamente el presidente David Rubin y la directora general Dawn Hudson. La reunión se produjo vía Zoom y duró unos 30 minutos, aunque otra fuente destaca que la conversación fue “breve”.

Durante el encuentro Smith se disculpó con Rubin y Hudson, asegurando que era consciente de que habría consecuencias y tratando de explicar por qué estalló. Lo curioso del asunto es que, en la posterior reunión de la junta y según declaran otras fuentes, Rubin y Hudson no mencionaron que hubieran hablado con Smith. Sea como sea, todo apunta a que la Academia obró con toda la rapidez posible una vez quedó claro que el actor iba a quedarse en la gala hasta el final, teniendo oportunidad de justificarse en cierta forma durante su discurso de agradecimiento por el Oscar. En dicha declaración muchos pensamos que Smith trataba de equipararse con Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena Williams a quien interpreta en El método Williams.

“El amor te hará hacer locuras”, aseguró. Más tarde, frente a los medios, Smith se marcó una disculpa algo más convencional: “Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no expresan el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

