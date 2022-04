Nadie le habría pedido a Will Smith que abandonara la gala tras abofetear a Chris Rock

Todos los ojos estaban puestos en qué sucedía durante la gala de los Oscar los minutos posteriores al bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock. Sin embargo, la audiencia no pudo ver más consecuencia que la sucesiva victoria del intérprete por El método Williams, ganando el Oscar a Mejor actor mientras en su discurso se percibía que, al tiempo de lamentar su comportamiento, Smith se estaba justificando mediante su vinculación con el Richard Williams a quien había encarnado. Sea como sea, fueron minutos de los más confusos, respondidos con una gran cantidad de informaciones contradictorias sobre cómo reaccionó la Academia ante este hecho insólito.

Luego de una reunión de emergencia, a mediados de esta semana la junta directiva de la Academia confirmó que había iniciado un proceso disciplinario contra Smith, que podría terminar llevándole a la suspensión, la expulsión u otras sanciones luego de un nuevo encuentro este 18 de abril. También aseguró que durante la gala le habían pedido formalmente al actor que abandonara el Teatro Dolby, pero esto no es del todo cierto según fuentes del Hollywood Reporter. De hecho, no hubo posibilidad efectiva de que Smith “se negara” a marcharse, pues ningún miembro de la Academia se lo pidióen los minutos previos a que subiera a recoger su Oscar. Sí sucedió, en cambio, que un representante hablara con Smith sin transmitir ningún mandato oficial, según dos fuentes anónimas.

Al mismo tiempo los representantes de Smith hablaron con la Academia entre bastidores sobre la posibilidad de que el actor se marchara, pero no se llegó a ningún acuerdo. Curiosamente, la postura más firme que le llegó a Smith personalmente fue que se quedara para recibir el Oscar, tal y como le habría dicho el productor de la gala, Will Packer. Packer habría acudido a Smith para convencerle de no abandonar al teatro, y es muy probable que dé más detalles sobre esto en una entrevista con Good Morning America que se emite hoy mismo. Sea como sea, estas filtraciones contrastan con el comunicado de la Academia, aunque es cierto que en el texto podíamos leer un diplomático “reconocemos que podríamos haber manejado la situación de forma diferente”.

En paralelo a las revelaciones del Hollywood Reporter también hemos sabido de un encuentro extraoficial de Smith con el presidente y directora general de la Academia, realizado el martes antes de la reunión de emergencia de la junta. El actor ya se ha disculpado públicamente, mientras que Rock declara “aún estar procesando” lo ocurrido.

